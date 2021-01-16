«Что вы покажете Маску?» В Житомире чиновники озаботились возможным визитом миллиардера. ВИДЕО

Приглашение Владимиром Зеленским основателя SpaceX Илона Маска в музей космонавтики имени Королёва в Житомире, стало предметом обсуждения на заседании комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета.
Основной темой собрания была подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки, однако вопрос о возможном приезде Маска в Житомир не остался в стороне, передает Житомир инфо.
Глава комиссии Александр Савченко задался вопросом, что же можно показать в городе, кроме музея.
"Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее, а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живет уже по своим меркам, что он будет только в музее ходить? Тем более, что все, что сделано советской космонавтикой, украденное, как правило, в Америке, вы же помните процесс, когда осудили десятки разведчиков. Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского, но мы же знаем историю. Поэтому он (Маск) посмотрит на это все – его это не интересует, его интересует перспектива", – поинтересовался чиновник.
П.С. Дебила Иванюка покажите в формате "кунсткамера"
а у вас что, ни родины ни флага. Только и осталось что стать на колина и затянуть заунывную песню про утку.
Стільки чужих життів загубили ублюдки що в нормальної людини не вкладається в голові.
Навіть нашому С.П.Корольову в гетто КГБ так ізуродовали лице, так поламали кості що при операції не змогли вставить шунти і він задихнувся.
Оце ваші "заслуги". Тож можете зробити стенди з тисячами фото де розстрільні команди російських катів і вбивць страчують і вішають безневинних жертв з ровами, виселицями , а також тих людей котрих ви цілеспрямовано заморили голодом!
А зверху не забудьте прикріпить колорадську стрілку, як символ дебільності орків.
Прогрес! Накінець глюк імперіалізму визнав злочини котрі зробили його ублюдки тоді і нинішні фашисти тепер. То ж подавись ти своїм совком і не забудь перев'язати яйця колорадською стрічкою, це щоб більш такі дебіли не народжувались, да і там її місце.
П.С. Кстати, при совках эти самые ракеты и запускались, Королёв имел работу, что сейчас можете предложить? Гастарбайтеров запускать на польские грядки с клубникой? Ска, терпилы никчемные...
А всі ці ракети були стирені з американських і Корольов їх лише скомпонував.
Не, все пышаются обрюзгшим, лысым, хромым долбоёбом Иванюком!
"А всі ці ракети були стирені з американських і Корольов їх лише скомпанував."
И? И кто в космос полетел? Американский долбоёб Ivanjuk или Гагарин?
Сергей Королёв родился поздним вечером 30 декабря 1906 (12 января 1907) года в городе Житомире[3] в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва (1877—1929), родом из Могилёва))))))
Та да, украинец чистой воды)))))
От бач.
Що я не скажу то правда!
Вот тебе немного для развития:
1. Человек, имеющий внушительные шансы на покорение космоса, лучше положит глаз на космические ресурсы, нежели на скуднеющие земные. Ну, это если вдруг когда-то ему будет это интересно.
2. Еще недавно Маск заявил, что готов продать все свое имущество ради колонизации Марса. Это уже как минимум дает понять таким узкомыслящим, как Коцюбко, (к-рому землю урвать, ресторанчик открыть, это верх его фантазий) что люди уровня Маска будущее видят вне пределах планеты Земля. И человек все делает для того, чтобы изменить наш мир и сделать большой шаг вперед, а не топтаться на месте, и где-то что-то купить/отжать/"наколядовать".
За столько лет он ничего не купил, потому что оно ему нафиг нужно, а тут Коцюбко со своим титаном - смешно, ей богу.