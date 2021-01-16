«Что вы покажете Маску?» В Житомире чиновники озаботились возможным визитом миллиардера. ВИДЕО

"Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее, а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живет уже по своим меркам, что он будет только в музее ходить? Тем более, что все, что сделано советской космонавтикой, украденное, как правило, в Америке, вы же помните процесс, когда осудили десятки разведчиков. Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского, но мы же знаем историю. Поэтому он (Маск) посмотрит на это все – его это не интересует, его интересует перспектива", – поинтересовался чиновник.