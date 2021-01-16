Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 16.01.2021    23:22:40
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 16 » 12:53:24

«Что вы покажете Маску?» В Житомире чиновники озаботились возможным визитом миллиардера. ВИДЕО

Сегодня, 13:23:24 1485 18 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Что вы покажете Маску?» В Житомире чиновники озаботились возможным визитом миллиардера. ВИДЕО

 Приглашение Владимиром Зеленским основателя SpaceX Илона Маска в музей космонавтики имени Королёва в Житомире, стало предметом обсуждения на заседании комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета.

Основной темой собрания была подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки, однако вопрос о возможном приезде Маска в Житомир не остался в стороне, передает Житомир инфо.

Глава комиссии Александр Савченко задался вопросом, что же можно показать в городе, кроме музея.
 

"Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее, а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живет уже по своим меркам, что он будет только в музее ходить? Тем более, что все, что сделано советской космонавтикой, украденное, как правило, в Америке, вы же помните процесс, когда осудили десятки разведчиков. Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского, но мы же знаем историю. Поэтому он (Маск) посмотрит на это все – его это не интересует, его интересует перспектива", – поинтересовался чиновник.


Напомним, 12 января, в день рождения основоположника практической космонавтики Сергея Павловича Королева, Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир.
 
Тэги: Илон Маск, Житомир, чиновники
Комментариев: 18
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 13:29:36, Сегодня [Материал]
-3

Вышиванку покажите, мотанку и прочую чепуху. Что ж вы еще можете показать? И кто вам сказал, что Маск вообще прочитал пост Зеленского и собирается приехать в Житомир?
П.С. Дебила Иванюка покажите в формате "кунсткамера"
ztvic
2 ztvic (ztvic)   • 14:03:47, Сегодня [Материал]
+4

Покажем ностальгирующих совков с георгиевскими ленточкками. Споем: "союз нерушимый", пригласим попов московского патриархата, шоб ракету побрызгали та и хватит для начала.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:25:15, Сегодня [Материал]
-2

тем кого вы истерично называете "совками" хоть есть что вспомнить
а у вас что, ни родины ни флага. Только и осталось что стать на колина и затянуть заунывную песню про утку.
predi
6 predi (predi)   • 15:10:25, Сегодня [Материал]
0

Точно, є що згадати.
Стільки чужих життів загубили ублюдки що в нормальної людини не вкладається в голові.
Навіть нашому С.П.Корольову в гетто КГБ так ізуродовали лице, так поламали кості що при операції не змогли вставить шунти і він задихнувся.
Оце ваші "заслуги". Тож можете зробити стенди з тисячами фото де розстрільні команди російських катів і вбивць страчують і вішають безневинних жертв з ровами, виселицями , а також тих людей котрих ви цілеспрямовано заморили голодом!
А зверху не забудьте прикріпить колорадську стрілку, як символ дебільності орків.
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 15:14:51, Сегодня [Материал]
-6

Загубылы, благодаря таким потомственный пидорам как ты и твоё семейство, которые строчили доносы на своих же соседей.
predi
9 predi (predi)   • 15:20:18, Сегодня [Материал]
+1

О!
Прогрес! Накінець глюк імперіалізму визнав злочини котрі зробили його ублюдки тоді і нинішні фашисти тепер. То ж подавись ти своїм совком і не забудь перев'язати яйця колорадською стрічкою, це щоб більш такі дебіли не народжувались, да і там її місце.
leon_ztmr
12 Алексей (leon_ztmr)   • 15:27:32, Сегодня [Материал]
-6

хахарище, и это говорит лысый, хромой, кастрат бесплодный)))) Чудо, тебе только могу ..уем по лысой твоей бошке постучать, если в очередной раз не зассышь появиться на встрече))))
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 14:35:03, Сегодня [Материал]
-3

Покажите, другой альтернативы у вас же нету! И то, покажете, если у Маска хватит терпения доехать до музея по украинским дорогам!
П.С. Кстати, при совках эти самые ракеты и запускались, Королёв имел работу, что сейчас можете предложить? Гастарбайтеров запускать на польские грядки с клубникой? Ска, терпилы никчемные...
predi
7 predi (predi)   • 15:13:15, Сегодня [Материал]
-1

Корольов мав у кацапів проблеми і був ледь не страчений. Це ви цим пишаєтесь?
А всі ці ракети були стирені з американських і Корольов їх лише скомпонував.
leon_ztmr
10 Алексей (leon_ztmr)   • 15:23:01, Сегодня [Материал]
-3

"Корольов мав у кацапів проблеми і був ледь не страчений. Це ви цим пишаєтесь?"

Не, все пышаются обрюзгшим, лысым, хромым долбоёбом Иванюком!

"А всі ці ракети були стирені з американських і Корольов їх лише скомпанував."

И? И кто в космос полетел? Американский долбоёб Ivanjuk или Гагарин?
predi
11 predi (predi)   • 15:27:09, Сегодня [Материал]
0

Гагарін, бо українець його запустив. То ж якби не він, то коцапи до цих пір би пробували б вийти в космос з допомогою паровоза, котрий, до речі, теж винайшли в Америці.
leon_ztmr
13 Алексей (leon_ztmr)   • 15:38:32, Сегодня [Материал]
-4

"Гагарін, бо українець його запустив"

Сергей Королёв родился поздним вечером 30 декабря 1906 (12 января 1907) года в городе Житомире[3] в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва (1877—1929), родом из Могилёва))))))

Та да, украинец чистой воды)))))
predi
14 predi (predi)   • 16:10:39, Сегодня [Материал]
+1

"Та да, украинец чистой воды)))))"
От бач.
Що я не скажу то правда!
leon_ztmr
16 Алексей (leon_ztmr)   • 17:27:49, Сегодня [Материал]
-3

Иванюк, ты имбецил, всё, что ты говоришь, всё шизофрения полоумного долбоёба)))))
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:26:27, Сегодня [Материал]
-6

Для чего пригласили, для того, чтобы продать ему титановые залежи. Они их уже украли и теперь хотять перепродать. Вот для чего пригласили этого Маска, чтобы ему перепродать наши залежи полезных ископаемых - торгуют нашим имуществом.
Ивасик
17 Телесик (Ивасик)   • 20:14:26, Сегодня [Материал]
+1

Что ты несешь? Это типичная логика барыги из совка: где бы что хорошенькое стянуть, прикупить за даром, а лучше просто отжать. Если ты думаешь, что технологические люди, смотрящие в будущее живут твоей же совковой логикой, то ты глубоко ошибаешься.

Вот тебе немного для развития:
1. Человек, имеющий внушительные шансы на покорение космоса, лучше положит глаз на космические ресурсы, нежели на скуднеющие земные. Ну, это если вдруг когда-то ему будет это интересно.
2. Еще недавно Маск заявил, что готов продать все свое имущество ради колонизации Марса. Это уже как минимум дает понять таким узкомыслящим, как Коцюбко, (к-рому землю урвать, ресторанчик открыть, это верх его фантазий) что люди уровня Маска будущее видят вне пределах планеты Земля. И человек все делает для того, чтобы изменить наш мир и сделать большой шаг вперед, а не топтаться на месте, и где-то что-то купить/отжать/"наколядовать".

За столько лет он ничего не купил, потому что оно ему нафиг нужно, а тут Коцюбко со своим титаном - смешно, ей богу.
Berberis
15 Лилия (Berberis)   • 17:04:23, Сегодня [Материал]
-1

Тоже еще после первой статьи подумала,а что показывать.Что такого Маск не видел?И почему,как миллиардер,то обязательно нужно попросить приехать.Пусть скажут, что у нас поменялось за последние -надцать лет в этой области.
Ивасик
18 Телесик (Ивасик)   • 20:15:23, Сегодня [Материал]
+1

Как бы можно известную плитку как в Сан-Франциско показать, чем не достижение? (сарказм)
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus