Несколько дней подряд в небе над Житомиром в одно и тоже время пролетает рой из нескольких десятков светящихся точек. Многих житомирян встревожили загадочные огоньки.
Волноваться не стоит. «Журнал Житомира» выяснил, что это спутники американской компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Каждый вечер в около 21:40 они пролетают над Житомиром.
Известно, что спутники участвуют в проекте Starlink. В недалеком будущем они будут поддерживать дешевый и высокопроизводительный интернет-канал, который откроет доступ ко всемирной сети на всей территории нашей планеты.
18 марта 2020 года SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников миссии Starlink. Они вращаются вокруг нашей планеты на низкой орбите, примерно в 550 км от поверхности.
Сеть Starlink может стать работоспособной при наличии на орбите не менее 400 спутников, но по проекту их должно быть около 12 тысяч.
Пролет спутников в ночном небе (Нидерланды)
Илон Маск напугал горожан: в небе над Житомиром заметили спутники SpaceX
Но у землян готова мера противодействия: большинство населения заранее не имеет мозгов!!!