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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 2 » 08:59:43

Илон Маск напугал горожан: в небе над Житомиром заметили спутники SpaceX

Вчера, 09:10:34 3937 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Илон Маск напугал горожан: в небе над Житомиром заметили спутники SpaceX

 Несколько дней подряд в небе над Житомиром в одно и тоже время пролетает рой из нескольких десятков светящихся точек. Многих житомирян встревожили загадочные огоньки.

Волноваться не стоит. «Журнал Житомира» выяснил, что это спутники американской компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Каждый вечер в около 21:40 они пролетают над Житомиром.

Известно, что спутники участвуют в проекте Starlink. В недалеком будущем они будут поддерживать дешевый и высокопроизводительный интернет-канал, который откроет доступ ко всемирной сети на всей территории нашей планеты.

18 марта 2020 года SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников миссии Starlink. Они вращаются вокруг нашей планеты на низкой орбите, примерно в 550 км от поверхности.

Сеть Starlink может стать работоспособной при наличии на орбите не менее 400 спутников, но по проекту их должно быть около 12 тысяч.
 

Пролет спутников в ночном небе (Нидерланды)

Тэги: Житомир, Илон Маск, космос, спутники, SpaceX
Комментариев: 8
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 10:50:45, Вчера [Материал]
+6

Всё понятно, инопланетяне загнали своим вирусом людей по домам, а теперь флот вторжения на орбите готовит мозговысасыватели.
Но у землян готова мера противодействия: большинство населения заранее не имеет мозгов!!!
Zen_Garden
2 Yuri (Zen_Garden)   • 11:49:33, Вчера [Материал]
+2

73%
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:26:32, Вчера [Материал]
-2

8%
Живу_на_Восточной
4 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 12:49:00, Вчера [Материал]
0

95%
Sem1
5 Виталий (Sem1)   • 14:13:05, Вчера [Материал]
+1

:))
google
6 Гугиль (google)   • 14:49:37, Вчера [Материал]
+1

когда то все эти спутники начнут падать на бошки
victorio
7 Виктор (victorio)   • 17:17:19, Вчера [Материал]
0

До Земли долетают редкие исключения. Орбитальная станция "МИР", куски шатла "Коламбия".... это здоровенные железяки по сравнению с современными спутниками связи.
vovik-zt
8 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:03:16, Вчера [Материал]
+1

Ну і де вони? Хтось бачив? Було б цікаво подивитись, та я не побачив.
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