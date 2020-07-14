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«Славута» вылетела в кювет на Житомирщине: среди пострадавших трое детей. ФОТО

Сегодня, 09:59:29 927 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Славута» вылетела в кювет на Житомирщине: среди пострадавших трое детей. ФОТО

 В Житомирской области в результате опрокидывания легкового автомобиля травмы получили 5 человек, трое из которых - дети. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июля на автодороге между селами Коростенщины. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции области.
 

"Водитель автомобиля ЗАЗ "Славута", 25-летний житель с. Берестовец Коростенского района, двигаясь в направлении с. Сарновичи, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. После этого транспортное средство перевернулось", - говорят в полиции.




В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, 54-летний мужчина и двое детей 6-ти и 10-ти лет, все жители с. Берестовец. Впоследствии в медицинское учреждение были доставлены другие пострадавшие: 27-летняя женщина и ее 3-летняя дочь.

Все пятеро госпитализированы в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами.

На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы. Продолжается выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к дорожно-транспортному происшествию.

Тэги: Житомирщина, дети, дтп
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