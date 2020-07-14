«Славута» вылетела в кювет на Житомирщине: среди пострадавших трое детей. ФОТО

В Житомирской области в результате опрокидывания легкового автомобиля травмы получили 5 человек, трое из которых - дети. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июля на автодороге между селами Коростенщины. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции области.
"Водитель автомобиля ЗАЗ "Славута", 25-летний житель с. Берестовец Коростенского района, двигаясь в направлении с. Сарновичи, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. После этого транспортное средство перевернулось", - говорят в полиции.
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, 54-летний мужчина и двое детей 6-ти и 10-ти лет, все жители с. Берестовец. Впоследствии в медицинское учреждение были доставлены другие пострадавшие: 27-летняя женщина и ее 3-летняя дочь.
Все пятеро госпитализированы в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами.
На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы. Продолжается выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к дорожно-транспортному происшествию.