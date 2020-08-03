На Житомирщине в ДТП пострадали 6 человек, среди них – четверо детей

В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали 6 человек, 4 из них - дети. Авария произошла 2 августа в Новоград-Волынском районе.
В полиции отмечают, что причина ДТП - неострожность во время вождения.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, 39-летний житель райцентра, двигаясь в направлении г. Новоград-Волынского и совершая обгон автомобиля Opel Combo под управлением 28-летней звягельчанки, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого Volkswagen перевернулся", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирщины.
В результате указанного дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автомобиля: 39-летний мужчина, 36-летняя женщина и четверо детей 4-х, 6-ти, 9-ти и 11-ти лет, все жители Новоград-Волынского.
Все были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.