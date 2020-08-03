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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 3 » 11:37:22

На Житомирщине в ДТП пострадали 6 человек, среди них – четверо детей

Вчера, 11:50:22 1158 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине в ДТП пострадали 6 человек, среди них – четверо детей

 В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали 6 человек, 4 из них - дети. Авария произошла 2 августа в Новоград-Волынском районе.

В полиции отмечают, что причина ДТП - неострожность во время вождения.
 

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, 39-летний житель райцентра, двигаясь в направлении г. Новоград-Волынского и совершая обгон автомобиля Opel Combo под управлением 28-летней звягельчанки, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого Volkswagen перевернулся", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирщины.




В результате указанного дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автомобиля: 39-летний мужчина, 36-летняя женщина и четверо детей 4-х, 6-ти, 9-ти и 11-ти лет, все жители Новоград-Волынского.

Все были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Тэги: Житомирщина, дети, дтп
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