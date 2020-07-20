Возрождение «Измерителя». В Житомире на территории заброшенного завода создадут Лабораторию звука

В Житомире планируется запуск масштабного проекта ревитализации завода Электроизмеритель и создание на его базе инновационного парка "Вимірювач".
Как стало известно "Журнал Житомира
", первым проектом на базе "Вимірювача" станет Лаборатория звука. Тема звука выбрана неспроста, ведь Электроизмеритель имеет историю мощного производства электронных музыкальных инструментов и сохраняет на складах некоторые образцы музыкальных девайсов.
Лаборатория будет представлять собой мультифункциональное пространство для работы со звуком, музыкой, музыкальным оборудованием. Она начнет свою работу 10-дневной саунд-резиденцией V: UNCASE / Вимірювач: розпаковка
, которая будет проходить с 30 июля по 9 августа на территории завода.
"Сегодня для украинской электронной сцены характерен поиск особого звучания, эксперименты со звуком - то, что замечают и постоянно отмечают зарубежные артисты. Однако, для большинства музыкантов импортные синтезаторы за тысячи долларов до сих пор недоступны. А обучение по созданию различных звуковых девайсов на базе Лаборатории при заводе дает возможность артистам формировать чрезвычайно интересное современное звучание, развивая собственное производство синтезаторов и звуковых эффектов. Мы верим, что благодаря этому может расширяться звуковое многообразие украинской электронной сцены", - говорит Олеся Оникиенко, соавтор резиденции V: UNCASE.
В течение первых дней резиденции участники Лаборатории звука будут создавать звуковые генераторы, учиться и будут перенимать опыт схемотехники. Интересной практикой будет запись окружающих звуков и саундскейп. Последние два дня резиденции, 8-9 августа, территория завода откроется для посетителей с публичной программой.
На саунд-резиденцию уже подались лучшие украинские саунд-артисты, музыканты и инженеры, работающие с созданием звуковых электронных инструментов.
Организаторы уверены, что все это событие может стать настоящим фестивалем, если, конечно, карантинные ограничения позволят это сделать.
Как сообщалось, в центре Житомира на базе заброшенных площадей предприятия ПАО "Электроизмеритель" планируют создать инновационный парк "Вимірювач"
. Другую часть бывшего завода "Электроизмеритель" превратят в торговый центр
.
Измерительные приборы были хорошими. Сам до сих пор пользуюсь мультиметром и изредка осцилографом производства "Электроизмеритель".
А VST-емулятори тих самих синтезаторів від тих самих виробників за 1-2 сотні доларів купити релігія не дозволяє?