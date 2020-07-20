Возрождение «Измерителя». В Житомире на территории заброшенного завода создадут Лабораторию звука

"Сегодня для украинской электронной сцены характерен поиск особого звучания, эксперименты со звуком - то, что замечают и постоянно отмечают зарубежные артисты. Однако, для большинства музыкантов импортные синтезаторы за тысячи долларов до сих пор недоступны. А обучение по созданию различных звуковых девайсов на базе Лаборатории при заводе дает возможность артистам формировать чрезвычайно интересное современное звучание, развивая собственное производство синтезаторов и звуковых эффектов. Мы верим, что благодаря этому может расширяться звуковое многообразие украинской электронной сцены", - говорит Олеся Оникиенко, соавтор резиденции V: UNCASE.