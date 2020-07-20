На Житомирщине поймали мужчину, который поставлял в колонию метадон. ФОТО

В одном из райцентров Житомирской области разоблачили мужчину в сбыте наркотических веществ. Его задержали сразу после того, как он забросил метадон на территорию госучреждения исполнения наказаний.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
"Неподалеку одного из госучреждений исполнения наказаний полицейские задержали подозрительного молодого человека. По их информации, он только что бросил на территорию учреждения наркотические вещества. При осмотре места происшествия эта версия подтвердилась - было обнаружено 13 свертков с, вероятно, метадоном", - информирует полиция.
По ценам черного рынка, стоимость пакетов - в пределах 20-25 тысяч гривен. Изъятое направлено на исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.
Задержанный оказался 29-летним коростенцев. За сбыт наркотических средств мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.