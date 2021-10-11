20-летний полицейский организовал на Житомирщине сеть наркодилеров и продавал амфетамин

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили старшего инспектора одного из районных отделений полиции на распространении наркотиков.
Как установило следствие, офицер полиции наладил сеть распространения амфетамина на территории одного из районов Житомирщины.
"Сначала полицейский сбывал психотропы лично в свободное от работы время. Впоследствии привлек нескольких наркозависимых местных жителей, которые за небольшую мзду согласились сбывать амфетамин в розницу конечным потребителям",. - рассказали в СБУ.
По оперативной информации СБУ, ежемесячный "чистый" доход полицейского от наркоторговли составлял не менее несколько десятков тысяч гривен.
Оперативники задокументировали несколько фактов сбыта фигурантом дела психотропного вещества. Правоохранители задержали наркополицейского в Андрушевке во время сбыта очередной партии психотропа.
В рамках уголовного производства по ст.307 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Фото: СБУ
Служебное расследование
По факту возможной причастности инспектора сектора реагирования патрульной полиции к незаконному обороту наркотиков приказом руководителя ГУНП назначено служебное расследование
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"8 октября стало известно о разоблачении инспектора сектора реагирования патрульной полиции одного из отделов полицейской деятельности Бердичевского райотдела в сделках с наркотическими средствами. Сейчас на месте происшествия, в г. Андрушевка, работают представители Управления Главной инспекции ГУНП региона. Продолжается установления обстоятельств происшествия", - информирует полиция.
О правоохранители известно, что он 2001 года рождения, а на должности инспектора сектора реагирования патрульной полиции - с июля 2021 года.