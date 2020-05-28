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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 28 » 14:16:38

Амфетамин по почте: на Житомирщине поймали мужчин при получении «психотропной» посылки

Сегодня, 14:49:38 324 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Амфетамин по почте: на Житомирщине поймали мужчин при получении «психотропной» посылки

 Правоохранители задержали на Житомирщине двух мужчин при получении посылки с психотропами. События разворачивались 27 мая на почтовом отделении в Чуднове.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"В результате проверки имеющейся оперативной информации о пересылке наркотических или психотропных веществ средствами почтовой связи правоохранители задержали двух мужчин, которые обратились в отделение за посылкой", - говорится в сообщении.


Один из них - 57-летний житель Чудновского района, другой - 21-летний хмельничанин, который проходит военную службу на потенциально опасном объекте ВСУ.

При осмотре посылки сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с белым порошком, внешне подобным на амфетамин. Вещество направлено на экспертное исследование.

По словам мужчин, психотроп они получили для собственного потребления.

"Сейчас в ходе начавшегося досудебного расследования полицейские проверяют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к распространению амфетамина", - добавляют в полиции.
Тэги: амфетамин, наркотики, Житомирщина, почта
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