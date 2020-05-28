Амфетамин по почте: на Житомирщине поймали мужчин при получении «психотропной» посылки

Правоохранители задержали на Житомирщине двух мужчин при получении посылки с психотропами. События разворачивались 27 мая на почтовом отделении в Чуднове.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"В результате проверки имеющейся оперативной информации о пересылке наркотических или психотропных веществ средствами почтовой связи правоохранители задержали двух мужчин, которые обратились в отделение за посылкой", - говорится в сообщении.
Один из них - 57-летний житель Чудновского района, другой - 21-летний хмельничанин, который проходит военную службу на потенциально опасном объекте ВСУ.
При осмотре посылки сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с белым порошком, внешне подобным на амфетамин. Вещество направлено на экспертное исследование.
По словам мужчин, психотроп они получили для собственного потребления.
"Сейчас в ходе начавшегося досудебного расследования полицейские проверяют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к распространению амфетамина"
, - добавляют в полиции.