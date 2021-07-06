На огороде у жительницы Житомирщины полиция нашла плантацию мака. ФОТО

В Житомирской области продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение незаконных посевов и выявления уже выращенных наркосодержащих растений - снотворного мака и конопли.
6 июля правоохранители обнаружили на территории частного домохозяйства в пгт Великие Коровинцы незаконный посев снотворного мака.
"Во время осмотра на приусадебном участке 49-летней жительницы поселка следователи обнаружили растения характерного вида. Всего полицейские насчитали 1400 растений снотворного мака", - информирует полиция Житомирской области.
Все зелье изъяли и начали соответствующую проверку.
Правоохранители напоминают жителям области о существовании определенных законодательством ограничений, касающихся посева снотворного мака и конопли. За их нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Так, незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве до 100 растений или конопли в количестве до 10 растений, - наказываются штрафом от 18 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Посев или выращивание мака в количестве от 100 до 500 растений или конопли от 10 до 50 расценивается уже как уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрено, в том числе и арест до 6 месяцев или ограничения свободы сроком до 3 лет.
Фото: полиция