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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 6 » 16:13:09

На огороде у жительницы Житомирщины полиция нашла плантацию мака. ФОТО

Вчера, 16:13:36 546 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На огороде у жительницы Житомирщины полиция нашла плантацию мака. ФОТО

 В Житомирской области продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение незаконных посевов и выявления уже выращенных наркосодержащих растений - снотворного мака и конопли.

6 июля правоохранители обнаружили на территории частного домохозяйства в пгт Великие Коровинцы незаконный посев снотворного мака.
 

"Во время осмотра на приусадебном участке 49-летней жительницы поселка следователи обнаружили растения характерного вида. Всего полицейские насчитали 1400 растений снотворного мака", - информирует полиция Житомирской области.




Все зелье изъяли и начали соответствующую проверку.

Правоохранители напоминают жителям области о существовании определенных законодательством ограничений, касающихся посева снотворного мака и конопли. За их нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Так, незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве до 100 растений или конопли в количестве до 10 растений, - наказываются штрафом от 18 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Посев или выращивание мака в количестве от 100 до 500 растений или конопли от 10 до 50 расценивается уже как уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрено, в том числе и арест до 6 месяцев или ограничения свободы сроком до 3 лет.

Фото: полиция
Тэги: Житомирщина, наркотики, мак, плантация
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