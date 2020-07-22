На двух улицах Житомира сузят полосы движения, отдав часть велосипедистам

Укладку асфальта по улицам Леха Качиньского и Чудновской планируют завершить уже на этой неделе. Также стало известно, что после ремонта на улицах появятся велополосы. Об этом 22 июля сообщил городской голова Житомира.
"Через две недели после укладки покрытия здесь смогут наносить разметку: центральные полосы сузим, чтобы свободно могли передвигаться велосипедисты"
, - написал в соцсети Сергей Сухомлин.
Мэр рассказал о ремонте других улиц Житомира.
"Неделю назад завершили ремонтировать Покровскую: въезд со стороны Черняхова. Сейчас идет тендер на продолжение ремонта дороги по Большой Бердичевской. В этом году планируем переложить асфальт на участке от Довженко до Жуйко и отремонтировать улицу Грушевского. Далее - ставим целью переложить асфальт на Киевской (от площади Соборной до Универмага). Участок сложный, с заменой коммуникаций", - сообщил Сухомлин.
После завершения названных ремонтов будут ремонтировать асфальт на улице Театральной.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 9 июня в Житомире возле управления патрульной полиции прошла акция протеста велосипедистов. Житомиряне требовали от полиции обратить внимание на безопасность велосипедистов и позволить сузить полосы движения транспорта
, освободив лишнее пространство для создания велополос.