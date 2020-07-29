Контроль скорости: на трассе Житомир – Черновцы появились радары TruCam

На украинских дорогах увеличилось количество приборов для измерения скорости TruCAM. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий
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С сегодняшнего дня, 29 июля, появится еще 43 новых и расширено уже 5 существующих участков, где патрульные будут измерять скорость. В частности, приборы TruCAM будут работать на новых участках в Житомирской области.
Речь идет об автодороге Н-03 Житомир – Черновцы. Патрульные с радарами TruCAM будут работать на участках трассы: 18-22 км и 72-75 км.
"Места определялись на основании проведенного анализа аварийности на аварийно-опасных участках автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения", - объясняют в патрульной полиции.
Также в полиции напомнили, по какому принципу осуществляются мероприятия фиксации нарушений скоростного режима:
- на сайте и в соцсетях публикуем карту, где обозначены участки, на которых измеряется скорость;
- на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;
- в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Все осталось без изменений, или уже таки поставили?