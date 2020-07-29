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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 29 » 11:51:13

Контроль скорости: на трассе Житомир – Черновцы появились радары TruCam

Сегодня, 12:17:13 939 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Контроль скорости: на трассе Житомир – Черновцы появились радары TruCam

 На украинских дорогах увеличилось количество приборов для измерения скорости TruCAM. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

С сегодняшнего дня, 29 июля, появится еще 43 новых и расширено уже 5 существующих участков, где патрульные будут измерять скорость. В частности, приборы TruCAM будут работать на новых участках в Житомирской области.

Речь идет об автодороге Н-03 Житомир – Черновцы. Патрульные с радарами TruCAM будут работать на участках трассы: 18-22 км и 72-75 км.
 

"Места определялись на основании проведенного анализа аварийности на аварийно-опасных участках автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения", - объясняют в патрульной полиции.


Также в полиции напомнили, по какому принципу осуществляются мероприятия фиксации нарушений скоростного режима:
 
  • на сайте и в соцсетях публикуем карту, где обозначены участки, на которых измеряется скорость;
  • на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;
  • в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Тэги: TruCam, скорость, автодорога, полиция
Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:31:01, Сегодня [Материал]
0

Смотрю Киевское шосе написано 20.11.2019, еще весной ехал когда, видел знаки с двух сторон что есть камера, но самой камеры так нигде и не было.
Все осталось без изменений, или уже таки поставили?
velcade
2 Санитар (velcade)   • 16:04:32, Сегодня [Материал]
0

Будьте бдительны, товарисчи водители. Сегодня и кустики выдавали патрульным, вместе с ТруКамами.
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