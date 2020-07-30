В Житомирской области женщина в разгаре семейной ссоры подрезала мужчину

В Житомирской области 49-летняя женщина во время семейной ссоры ударила ножом своего сожителя. Мужчину с ножевым ранением брюшной полости госпитализировали в больницу.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, инцидент произошел в селе Островы Овручского района.
"В Овручское отделения полиции от медиков поступило сообщение о том, что в с. Островы ранен мужчина. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехали сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Пострадавшим оказался 39-летний местный житель", - информирует полиция.
Предварительно известно, что по месту жительства сожители поссорились между собой. Оба находились в нетрезвом состоянии. В разгаре выяснения семейных отношений 49-летняя женщина и ударила мужчину ножом.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
АУЕ????Журнал Житомира,как то не комильфо так название писать...