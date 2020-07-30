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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 30 » 08:55:28

В Житомирской области женщина в разгаре семейной ссоры подрезала мужчину

Сегодня, 09:02:28 756 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области женщина в разгаре семейной ссоры подрезала мужчину

 В Житомирской области 49-летняя женщина во время семейной ссоры ударила ножом своего сожителя. Мужчину с ножевым ранением брюшной полости госпитализировали в больницу.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, инцидент произошел в селе Островы Овручского района.
 

"В Овручское отделения полиции от медиков поступило сообщение о том, что в с. Островы ранен мужчина. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехали сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Пострадавшим оказался 39-летний местный житель", - информирует полиция.


Предварительно известно, что по месту жительства сожители поссорились между собой. Оба находились в нетрезвом состоянии. В разгаре выяснения семейных отношений 49-летняя женщина и ударила мужчину ножом.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Тэги: ссора, Житомирская область, поножовщина
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:04:34, Сегодня [Материал]
0

как увидел новость до того как открыл...был уверен что они бухие были....водка зло
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:34:27, Сегодня [Материал]
0

Это любовь... Местного разлива.
priatel
3 Андрей (priatel)   • 12:55:30, Сегодня [Материал]
0

Подрезала....Не нанесла колющие ранения,а именно ПОДРЕЗАЛА!!!!!!!!!!!!
АУЕ????Журнал Житомира,как то не комильфо так название писать...
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