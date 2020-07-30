Кожен десятий споживач газу на Житомирщині не сплатив рахунки через коронавірус - «Житомиргаз»

В першому півріччі на газовому ринку не вдалось досягти прийнятного рівня оплати послуг за доставку газу. Борги споживачів перевищують 16 млн. грн., тобто не був сплаченим кожен десятий платіж.
«В першому півріччі поточного року – 10% рахунків за розподіл газу в період з січня по червень залишились несплаченими. Тому оператори ГРМ не отримали гроші за роботу, що була зроблена для доставки газу в оселі 364 тис. клієнтів, які перебували на карантині»
, - про це заявив Дмитро Конюх, фінансовий директор АТ «Житомиргаз».
Криза платежів, пов’язана з наслідками Covid-19 є проблемою для галузі і є причиною накопичення заборгованостей на ринку. Заборгованість населення за газ, послуги постачання тепла та доставку газу вже перевищує 358 млн. грн.
«Проте нинішня економічна ситуація не дозволяє збільшувати навантаження на споживача. Тому держава має прийняти кардинальне рішення і розглянути можливість списання заборгованості на ринку газу, яка сформувалась через те, що тарифи не покривають витрат постачальників комунальних послуг. Неприпустимо перекладати ці борги на споживачів»
, - вважає Дмитро Конюх.
Нагадаємо, в середині липня у Верховній Раді зареєстровано
законопроект щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Ним передбачено механізм по списанню заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для населення та підприємств ТКЕ. Це дозволить провести фінансове оздоровлення та забезпечити економічну стабільність як всіх підприємств галузі, так і державного Оператора ГТС.
Пресслужба АТ «Житомиргаз»