В Житомире 20 спасателей тушили пожар на территории бывшего хлебозавода. ФОТО

В Житомире спасатели ликвидировали пожар на территории бывшего хлебозавода по ул. Леси Украинки. На месте происшествия работало 5 единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"1 августа в 18:53 по линии "101" поступило сообщение от охранника о возгорании в недействующем двухэтажном здании на территории бывшего хлебозавода в Житомире"
, - говорится в сообщении.
Огнем была охвачена часть кровли кирпичного здания, а также помещения на втором этаже.
"Бойцы ГСЧС остановили распространение пламени, после разборки и проливания разрушенных деревянных конструкций крыши пожар был ликвидирован", - отмечает госслужба.
Спасателям удалось предотвратить распространение горения по всей площади сооружения и на смежные здания. Причина и все обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.