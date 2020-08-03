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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 3 » 09:58:37

В Житомире 20 спасателей тушили пожар на территории бывшего хлебозавода. ФОТО

Вчера, 10:15:37 1138 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире 20 спасателей тушили пожар на территории бывшего хлебозавода. ФОТО

 В Житомире спасатели ликвидировали пожар на территории бывшего хлебозавода по ул. Леси Украинки. На месте происшествия работало 5 единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

"1 августа в 18:53 по линии "101" поступило сообщение от охранника о возгорании в недействующем двухэтажном здании на территории бывшего хлебозавода в Житомире", - говорится в сообщении.

Огнем была охвачена часть кровли кирпичного здания, а также помещения на втором этаже.
 

"Бойцы ГСЧС остановили распространение пламени, после разборки и проливания разрушенных деревянных конструкций крыши пожар был ликвидирован", - отмечает госслужба.


Спасателям удалось предотвратить распространение горения по всей площади сооружения и на смежные здания. Причина и все обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.







Тэги: хлебозавод, Житомир, пожар
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:00:28, Вчера [Материал]
+2

Столько лет стоял и не горел, но стоило откусить под застройку многоэтажки часть завода, как сразу же возник пожар уже в не откушенной части завода. Совпадения? А ответит нам на этот вопрос всезнающий Коцюбка!
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