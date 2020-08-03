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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 3 » 10:18:34

Житомиряне установили рекорд Украины, высадив более 500 кустов роз. ВИДЕО

Вчера, 10:41:34 1869 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне установили рекорд Украины, высадив более 500 кустов роз. ВИДЕО

 В Житомире жители микрорайона Маликова установили рекорд Украины, высадив 571 куст роз за 15 минут 7 секунд. Такой рекорд в стране установлен впервые.

В установлении рекорда приняли более 200 человек из 17 многоэтажек, передает "Суспільне Житомир".
 

"Раньше розы высаживали коммунальщики, а не жители микрорайона. Мы предложили такую ​​идею людям и они откликнулись", - рассказала соорганизатор мероприятия Татьяна Оноприенко.


Розы для микрорайона подарил распределитель декоративных растений.

"Это чайная роза. Куст будет расти при поливе. Это очень хорошие розы разных сортов, разноцветных цветов", - отмечает представитель компании.

Жители микрорайона уверены, что такие акции очень полезны, ведь улучшают благоустройство и объединяют людей.
 
Тэги: розы, Житомир, рекорд Украины
Комментариев: 7
Pound
1 Life is life (Pound)   • 11:36:41, Вчера [Материал]
+6

Цікаво ще як швидко їх повидьоргують. Бо наші люди ж не можуть коли не вкрадуть.
Olga76
5 Ольга Владимировна (Olga76)   • 12:05:05, Вчера [Материал]
+3

Нее, там дружній колектив, велике спасибі організаторам цього всього
Pound
6 Life is life (Pound)   • 13:18:27, Вчера [Материал]
+1

То я ж не за колектив той що садив, а за колектив, то й що мімо проходить. Просто знаю з власного досвіду, як біля нашого будинку, навіть Астри виривають, а за троянди взагалі мовчу.
Bars
2 Борис (Bars)   • 11:37:55, Вчера [Материал]
+14

Вообще на Маликова не давно приходил в гости к знакомому столько всего изменилось, парк красивый делают, фонтан установили правда ещё пока не работает, деревья высаживают, розы....молодци!
Davido
3 Давид (Davido)   • 11:41:14, Вчера [Материал]
+8

Это Оноприенко у нас стараеться и это вызывает уважение к такому человеку, который хоть что-то делает...все бы так хоть что-то делали хоть по чуть чуть и город был бы на много лучше.
Marina32
4 Марина (Marina32)   • 11:45:04, Вчера [Материал]
+5

Согласна, но вот на счёт деревьев очень много вырубали и это очень печально не знаю сколько новых посадять, но понадобиться 15 лет пока вырастут
Танюша
7 Татьяна (Танюша)   • 23:14:41, Вчера [Материал]
0

А мировой рекорд кугутов смогут зарегистрировать, когда ночью за 5 минут вырывают 50 кустов роз?
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