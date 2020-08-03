Житомиряне установили рекорд Украины, высадив более 500 кустов роз. ВИДЕО

В Житомире жители микрорайона Маликова установили рекорд Украины, высадив 571 куст роз за 15 минут 7 секунд. Такой рекорд в стране установлен впервые.
В установлении рекорда приняли более 200 человек из 17 многоэтажек, передает "Суспільне Житомир
".
"Раньше розы высаживали коммунальщики, а не жители микрорайона. Мы предложили такую идею людям и они откликнулись", - рассказала соорганизатор мероприятия Татьяна Оноприенко.
Розы для микрорайона подарил распределитель декоративных растений.
"Это чайная роза. Куст будет расти при поливе. Это очень хорошие розы разных сортов, разноцветных цветов"
, - отмечает представитель компании.
Жители микрорайона уверены, что такие акции очень полезны, ведь улучшают благоустройство и объединяют людей.