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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 28 » 17:59:16

Маленькие житомиряне попытаются установить рекорд Украины – нарисовать 60-метровую картину

Сегодня, 17:59:16 202 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Маленькие житомиряне попытаются установить рекорд Украины – нарисовать 60-метровую картину

 В Житомире к 30-летию Независимости Украины планируют установить рекорд Украины, нарисовав самую большую картину акрилом. Ее авторами станут маленькие житомиряне.

Как пояснили в управлении культуры городского совета, картина будет высоту 1,5 м, ширину - 60 м.
 

"Картина будет иметь отдельные сюжеты и изображения, и каждое из 50 полотен может быть отдельной частью. Но композиционно все объединяться в одну по стилистике. Детям предложат изобразить калину, подсолнухи, мак, птиц, космос, самолет "Мрия", вареники, борщ, хлеб, рушнык, пшеницу, снопы, петуха, курицу, яблоки, груши, тыкву, Карпаты, море, корабли, памятники архитектуры, Житомир и его интересные места, другие города Украины", - информирует мэрия.


Творческим процессом будет руководить житомирская художница, преподаватель живописи Яна Сихневич.

Сейчас готовится заявка в Книгу рекордов Украины. Если проект будет согласован, дети, которые пожелают принять участие в совместном рисовании, смогут зарегистрироваться онлайн.

Картину будут рисовать в течение двух дней - 22 и 23 августа. После этого, в День Независимости Украины, ее представят на площади Соборной.
Тэги: День независимости, рекорд Украины, Житомир, картина
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