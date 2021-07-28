Маленькие житомиряне попытаются установить рекорд Украины – нарисовать 60-метровую картину

В Житомире к 30-летию Независимости Украины планируют установить рекорд Украины, нарисовав самую большую картину акрилом. Ее авторами станут маленькие житомиряне.
Как пояснили в управлении культуры городского совета, картина будет высоту 1,5 м, ширину - 60 м.
"Картина будет иметь отдельные сюжеты и изображения, и каждое из 50 полотен может быть отдельной частью. Но композиционно все объединяться в одну по стилистике. Детям предложат изобразить калину, подсолнухи, мак, птиц, космос, самолет "Мрия", вареники, борщ, хлеб, рушнык, пшеницу, снопы, петуха, курицу, яблоки, груши, тыкву, Карпаты, море, корабли, памятники архитектуры, Житомир и его интересные места, другие города Украины", - информирует мэрия.
Творческим процессом будет руководить житомирская художница, преподаватель живописи Яна Сихневич.
Сейчас готовится заявка в Книгу рекордов Украины. Если проект будет согласован, дети, которые пожелают принять участие в совместном рисовании, смогут зарегистрироваться онлайн.
Картину будут рисовать в течение двух дней - 22 и 23 августа. После этого, в День Независимости Украины, ее представят на площади Соборной.