Маленькие житомиряне попытаются установить рекорд Украины – нарисовать 60-метровую картину

"Картина будет иметь отдельные сюжеты и изображения, и каждое из 50 полотен может быть отдельной частью. Но композиционно все объединяться в одну по стилистике. Детям предложат изобразить калину, подсолнухи, мак, птиц, космос, самолет "Мрия", вареники, борщ, хлеб, рушнык, пшеницу, снопы, петуха, курицу, яблоки, груши, тыкву, Карпаты, море, корабли, памятники архитектуры, Житомир и его интересные места, другие города Украины", - информирует мэрия.