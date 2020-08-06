Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 06.08.2020    15:53:54
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 6 » 12:25:14

ДТП на Житомирщине: от удара одна из машин перевернулась на крышу. ФОТО

Сегодня, 12:42:14 658 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
ДТП на Житомирщине: от удара одна из машин перевернулась на крышу. ФОТО

 В городе Коростень Житомирской области на перекрестке не разминулись две легковушки, в результате столкновения одна из них перевернулась и оказался на крыше.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Мельника и Шолом-Алейхема, передает местное издание "Коростень today".

По словам очевидцев, у водителя "Москвича" отказали тормоза и он не пропустил "Таврию", которая в результате авария перевернулась.

В результате ДТП у обоих автомобилей есть механические повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.







ФОТО: Коростень today
Тэги: Житомирщина, дтп
Комментариев: 1
velcade
1 Санитар (velcade)   • 13:57:01, Сегодня [Материал]
0

Совавтопром рулит
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus