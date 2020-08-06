ДТП на Житомирщине: от удара одна из машин перевернулась на крышу. ФОТО

В городе Коростень Житомирской области на перекрестке не разминулись две легковушки, в результате столкновения одна из них перевернулась и оказался на крыше.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Мельника и Шолом-Алейхема, передает местное издание "Коростень today
".
По словам очевидцев, у водителя "Москвича" отказали тормоза и он не пропустил "Таврию", которая в результате авария перевернулась.
В результате ДТП у обоих автомобилей есть механические повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
ФОТО: Коростень today