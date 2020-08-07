Правительство хочет предоставить музею космонавтики в Житомире статус национального

Правительственный комитет поддержал инициативу предоставить музею космонавтики имени Сергея Королёва в Житомире статус национального. Соответствующее постановление подадут Кабмину.
Об этом написал в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов
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"Музей космонавтики им. Сергея Королёва в Житомире должен получить статус национального. И сегодня на правительственном комитете мы поддержали такую инициативу местной власти, особенно житомирских "Слуг народа". Постановление, которое это позволит, подадим на Кабмин", - написал Немчинов.
Также он обосновал такую инициативу следующими фактами о музее:
- туристический магнит Житомира. Ежегодно его посещают более 150 000 человек;
- сохраняет, исследует и приумножает национальную коллекцию космонавтики. Некоторые из экспонатов музея на сегодня в единственном экземпляре в мире;
- работает на имидж Украины в мире, как государства с высоким научным и культурным капиталом;
- поражает культурно-космическим наследием. Музей признан мировым космическим сообществом и является членом Международного Совета музеев при Международной астронавтической федерации.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 1 августа Музей космонавтики имени Королёва отмечал 50-летие со дня создания
. 2020-й год на Житомирщине объявлен годом Музея космонавтики имени С.П. Королёва
.