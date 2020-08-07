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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Август » 7 » 08:55:33

Правительство хочет предоставить музею космонавтики в Житомире статус национального

Сегодня, 09:01:33 640 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Правительство хочет предоставить музею космонавтики в Житомире статус национального

 Правительственный комитет поддержал инициативу предоставить музею космонавтики имени Сергея Королёва в Житомире статус национального. Соответствующее постановление подадут Кабмину.

Об этом написал в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
 

"Музей космонавтики им. Сергея Королёва в Житомире должен получить статус национального. И сегодня на правительственном комитете мы поддержали такую ​​инициативу местной власти, особенно житомирских "Слуг народа". Постановление, которое это позволит, подадим на Кабмин", - написал Немчинов.


Также он обосновал такую ​​инициативу следующими фактами о музее:
 
  • туристический магнит Житомира. Ежегодно его посещают более 150 000 человек;
  • сохраняет, исследует и приумножает национальную коллекцию космонавтики. Некоторые из экспонатов музея на сегодня в единственном экземпляре в мире;
  • работает на имидж Украины в мире, как государства с высоким научным и культурным капиталом;
  • поражает культурно-космическим наследием. Музей признан мировым космическим сообществом и является членом Международного Совета музеев при Международной астронавтической федерации.

Как сообщал "Журнал Житомира", 1 августа Музей космонавтики имени Королёва отмечал 50-летие со дня создания. 2020-й год на Житомирщине объявлен годом Музея космонавтики имени С.П. Королёва
Тэги: Житомир, музей космонавтики
Комментариев: 4
starix
1 max starkov (starix)   • 11:03:16, Сегодня [Материал]
+2

просто дичь, такой музей нужно развивать с 10ти кратной активностью. Уйму экспонатов можно притащить, свой мерч делать - еду для космонавтов продавать, футболочки, игрушки, магнитики, симулятор нормальный сделать. Не, нифига нет.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:01:24, Сегодня [Материал]
-1

Ко(с)мична крайина....
yahimsol
3 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 13:21:30, Сегодня [Материал]
+1

А че там в Хабаровске?
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:00:44, Сегодня [Материал]
-1

По Хабаровску плешивый, как обычно, ввел оперативный план "Витязь" ("Я в кусты, а вы... кхм... крутитесь!").
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