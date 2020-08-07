В Житомире врач создал группировку, которая занималась незаконной продажей наркотических препаратов. ФОТО

"К сотрудничеству мужчина привлек в качестве поставщиков одного из должностных лиц областного специализированного медицинского центра заместительной терапии и медицинскую сестру этого учреждения. Имея доступ к таблеткам, которые выдаются лицам для постепенного лишения ними наркозависимости, и которые находятся на учете в диспансере, заговорщики фальсифицировали количество пациентов и подделывали рецепты для выдачи препаратов с целью создания избытка этих средств", - говорят в полиции.
"После проведения оперативных закупок работники полиции задержали отдельных фигурантов схемы. Во время 17 санкционированных обысков по месту жительства и работы участников группы обнаружено и изъято значительное количество медицинских наркосодержащих препаратов, наркотических средств, оружие, патроны, наличные и служебную документацию", - информирует Департамент внутренней безопасности Нацполиции.