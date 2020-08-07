В Житомире врач создал группировку, которая занималась незаконной продажей наркотических препаратов. ФОТО

"К сотрудничеству мужчина привлек в качестве поставщиков одного из должностных лиц областного специализированного медицинского центра заместительной терапии и медицинскую сестру этого учреждения. Имея доступ к таблеткам, которые выдаются лицам для постепенного лишения ними наркозависимости, и которые находятся на учете в диспансере, заговорщики фальсифицировали количество пациентов и подделывали рецепты для выдачи препаратов с целью создания избытка этих средств", - говорят в полиции.