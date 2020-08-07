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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 7 » 11:37:19

В Житомире врач создал группировку, которая занималась незаконной продажей наркотических препаратов. ФОТО

Сегодня, 12:05:19 1234 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире врач создал группировку, которая занималась незаконной продажей наркотических препаратов. ФОТО

 В Житомире врач одной из городских поликлиник создал группировку, которая занималась незаконной продажей лекарственных наркотических препаратов. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
 

"К сотрудничеству мужчина привлек в качестве поставщиков одного из должностных лиц областного специализированного медицинского центра заместительной терапии и медицинскую сестру этого учреждения. Имея доступ к таблеткам, которые выдаются лицам для постепенного лишения ними наркозависимости, и которые находятся на учете в диспансере, заговорщики фальсифицировали количество пациентов и подделывали рецепты для выдачи препаратов с целью создания избытка этих средств", - говорят в полиции.


В дальнейшем наркотические препараты реализовывались сообщниками среди социальных работников общественного объединения, основная задача которого заключается в поиске людей, желающих пройти курс лечения и реабилитации от наркозависимости.



По информации правоохранителей, в схеме также были задействованы отдельные сотрудники специализированных аптек города Житомира, которые по поддельным рецептурным бланкам сбывали клиентам таблетки, и ранее судимые за сбыт наркотиков.
 

"После проведения оперативных закупок работники полиции задержали отдельных фигурантов схемы. Во время 17 санкционированных обысков по месту жительства и работы участников группы обнаружено и изъято значительное количество медицинских наркосодержащих препаратов, наркотических средств, оружие, патроны, наличные и служебную документацию", - информирует Департамент внутренней безопасности Нацполиции.


В настоящее время готовится вручение подозрений фигурантам наркогруппировки. Им грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.















Тэги: врач, группировка, Житомир, наркотики
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