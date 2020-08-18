Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 18.08.2020    21:53:38
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 18 » 11:12:31

На Житомирщине парень угнал у знакомого машину и поехал на заработки

Сегодня, 11:13:31 645 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине парень угнал у знакомого машину и поехал на заработки

 В Житомирской области парень украл у знакомого автомобиль и поехал на заработки на Волынь. Инцидент произошел на днях в Радомышльском районе. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в пресс-службе полиции.
 

"В отделение полиции обратился 21-летний житель села Лутовка с сообщением об исчезновении его автомобиля Opel Astra. По словам мужчины, накануне вечером он припарковал легковушку на обочине дороги напротив своего дома, а уже утром увидел, что автомобиля на месте нет", - информируют правоохранители.


Следственно-оперативной группа полиции установила круг лиц, которые могли иметь беспрепятственный доступ к легковушке. Одним из таких оказался знакомый заявителя, 20-летний житель этой же территориальной громады. По словам владельца авто, именно этот парень неоднократно занимал у него транспортное средство и вероятно мог иметь запасные ключи к нему.

В тот же день правоохранители собрали доказательства причастности парня к правонарушению и уже вечером разыскали его в Волынской области. По словам парня, он воспользовался незапертой дверью легковушки, завел её и поехал в Ковель якобы на заработки.

Автомобиль полицейские изъяли. За угон авто злоумышленнику грозит наказание от штрафа и до 5 лет лишения свободы.
Тэги: машина, Житомирщина, кража
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus