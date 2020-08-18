На Житомирщине парень угнал у знакомого машину и поехал на заработки

В Житомирской области парень украл у знакомого автомобиль и поехал на заработки на Волынь. Инцидент произошел на днях в Радомышльском районе. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в пресс-службе полиции.
"В отделение полиции обратился 21-летний житель села Лутовка с сообщением об исчезновении его автомобиля Opel Astra. По словам мужчины, накануне вечером он припарковал легковушку на обочине дороги напротив своего дома, а уже утром увидел, что автомобиля на месте нет", - информируют правоохранители.
Следственно-оперативной группа полиции установила круг лиц, которые могли иметь беспрепятственный доступ к легковушке. Одним из таких оказался знакомый заявителя, 20-летний житель этой же территориальной громады. По словам владельца авто, именно этот парень неоднократно занимал у него транспортное средство и вероятно мог иметь запасные ключи к нему.
В тот же день правоохранители собрали доказательства причастности парня к правонарушению и уже вечером разыскали его в Волынской области. По словам парня, он воспользовался незапертой дверью легковушки, завел её и поехал в Ковель якобы на заработки.
Автомобиль полицейские изъяли. За угон авто злоумышленнику грозит наказание от штрафа и до 5 лет лишения свободы.