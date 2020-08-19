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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Август » 19 » 17:15:03

«Не учитывает интересы громад»: мэрия Житомира планирует просить президента и ВР отменить закон об игорном бизнесе

Вчера, 17:30:03 562 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Не учитывает интересы громад»: мэрия Житомира планирует просить президента и ВР отменить закон об игорном бизнесе

 Депутаты Житомирского городского совета на ближайшем заседании могут обратиться к президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину относительно отмены закона об игорном бизнесе.

Об этом говорится в проекте решения сессии Житомирского городского совета, опубликованном на сайте мэрии 19 августа.

«Законодательство в сфере игорного бизнеса никоим образом не учитывает интересы территориальных громад, что делает невозможным любое влияние местной власти на размещение и деятельность таких заведений. В связи с приведенным, требуем законодательно запретить игорный бизнес на территории Украины и немедленно отменить Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр"», - отмечается в документе.

Напомним, 20 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения. 21 декабря исполнительный комитет Житомирского городского совета принял решение о демонтаже рекламы игорных заведений. После этого в Житомире начали закрываться казино и залы с игровыми автоматами.

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.
Тэги: игорный бизнес, горсовет, Житомир
Комментариев: 5
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:18:47, Вчера [Материал]
-1

Щас, отменят они! А жить с чего депутатам??))
telefon
2 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:32:26, Вчера [Материал]
+2

Евгений, а мне кажется, что именно местные верха горвласти и полиции крышуют нынешнюю нелегалку. Потому и противятся легализации.
Хотя, и наверх отстёгивают...
Заведения работают ОТКРЫТО !
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 20:53:01, Вчера [Материал]
+2

Типовий передвиборчий популізм.
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:36:07, Вчера [Материал]
+1

Хай но тількі поприбирають їх нах з житлових кварталів, разом з нічними клубами та наливайками 24/7!
andriiua
5 andrii (andriiua)   • 23:06:25, Вчера [Материал]
+1

Депутаты Житомирского городского совета спросили у жителей Житомира, хотят ли они такие заведения в своих домах?

Если хотите вновь открытия заведений, то только в своих квартирах и частных домах...нам они наX не нужны, как в общем и вы сами
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