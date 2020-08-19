«Не учитывает интересы громад»: мэрия Житомира планирует просить президента и ВР отменить закон об игорном бизнесе

Депутаты Житомирского городского совета на ближайшем заседании могут обратиться к президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину относительно отмены закона об игорном бизнесе.
Об этом говорится в проекте решения сессии Житомирского городского совета, опубликованном на сайте мэрии 19 августа
.
«Законодательство в сфере игорного бизнеса никоим образом не учитывает интересы территориальных громад, что делает невозможным любое влияние местной власти на размещение и деятельность таких заведений. В связи с приведенным, требуем законодательно запретить игорный бизнес на территории Украины и немедленно отменить Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр"»
, - отмечается в документе.
Напомним, 20 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения
. 21 декабря исполнительный комитет Житомирского городского совета принял решение о демонтаже рекламы игорных заведений
. После этого в Житомире начали закрываться казино и залы с игровыми автоматами
.
14 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса
.
Хотя, и наверх отстёгивают...
Заведения работают ОТКРЫТО !
Если хотите вновь открытия заведений, то только в своих квартирах и частных домах...нам они наX не нужны, как в общем и вы сами