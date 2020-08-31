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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 31 » 09:55:01

В Житомире строят электростанцию, которая будет работать на альтернативном топливе

Сегодня, 10:20:01 1438 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире строят электростанцию, которая будет работать на альтернативном топливе

 В Житомире на территории районной котельной в переулке 1-й Винокуренный идут работы по строительству электростанции на альтернативном топливе.

Об этом в Facebook сообщает КП "Житомиртеплокоммунэнерго".
 

"Здесь будет установлена установка органического цикла Ренкина. Оборудование одновременно будет производить и тепло, и электроэнергию. Мощность электростанции 1,2 МВт электрической и 7,1 МВт тепловой энергии", - отмечают в коммунальном предприятии.


В качестве топлива будет использоваться щепа древесины. В начале октября на площадку будет завезено оборудования электростанции.

Строительство ведется в рамках проекта по энергоэффективности в г. Житомире за финансирование государственного секретариата экономических вопросов Швейцарской Конфедерации (СЕКО).

Тэги: Житомир, электростанция, котельная
Комментариев: 1
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 13:28:06, Сегодня [Материал]
+1

Думаю це будується для централізованої подачі гарячої води
https://www.facebook.com/ZhTKE/posts/608200592967510
http://zhzh.info/news/2018-12-14-38127
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