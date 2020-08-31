В Житомире строят электростанцию, которая будет работать на альтернативном топливе

В Житомире на территории районной котельной в переулке 1-й Винокуренный идут работы по строительству электростанции на альтернативном топливе.
Об этом в Facebook сообщает КП "Житомиртеплокоммунэнерго
".
"Здесь будет установлена установка органического цикла Ренкина. Оборудование одновременно будет производить и тепло, и электроэнергию. Мощность электростанции 1,2 МВт электрической и 7,1 МВт тепловой энергии", - отмечают в коммунальном предприятии.
В качестве топлива будет использоваться щепа древесины. В начале октября на площадку будет завезено оборудования электростанции.
Строительство ведется в рамках проекта по энергоэффективности в г. Житомире за финансирование государственного секретариата экономических вопросов Швейцарской Конфедерации (СЕКО).
https://www.facebook.com/ZhTKE/posts/608200592967510
http://zhzh.info/news/2018-12-14-38127