300 курсантов на плацу Житомирского военного института приняли присягу. ВИДЕО

5 сентября в Житомирском военном институте имени С.П. Королёва приняли военную присягу около 300 курсантов. Из-за карантина процедура проведения присяги отличалась от тех, которые были в предыдущие годы.
По словам начальника Житомирского военного института, решение стать военным в тяжелые для страны времена достойно уважения.
"В ряды Вооруженных Сил в этом году вступили около 300 молодых юношей и девушек. Они пришли в очень сложные времена, когда Украина борется за свою независимость с российским агрессором. Приняв присягу, курсанты набора 2020 года сегодня влились в ряды Вооруженных Сил, сделав первый шаг к своей офицерской карьере", - отметил Александр Левченко.
Курсант Житомирского военного института Даниил Свинцицкий рассказал, что решил стать военным по примеру своего отца, который был участником ООС и является образцом для своего сына. По его словам, он будет продолжать род военных и приложит усилия, чтобы улучшить ситуацию в Украине.