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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 7 » 09:56:34

300 курсантов на плацу Житомирского военного института приняли присягу. ВИДЕО

Вчера, 10:23:34 916 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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300 курсантов на плацу Житомирского военного института приняли присягу. ВИДЕО

 5 сентября в Житомирском военном институте имени С.П. Королёва приняли военную присягу около 300 курсантов. Из-за карантина процедура проведения присяги отличалась от тех, которые были в предыдущие годы.

Как сообщает "Суспільне Житомир", все курсанты были в масках и соблюдали дистанцию.

По словам начальника Житомирского военного института, решение стать военным в тяжелые для страны времена достойно уважения.
 

"В ряды Вооруженных Сил в этом году вступили около 300 молодых юношей и девушек. Они пришли в очень сложные времена, когда Украина борется за свою независимость с российским агрессором. Приняв присягу, курсанты набора 2020 года сегодня влились в ряды Вооруженных Сил, сделав первый шаг к своей офицерской карьере", - отметил Александр Левченко.


Курсант Житомирского военного института Даниил Свинцицкий рассказал, что решил стать военным по примеру своего отца, который был участником ООС и является образцом для своего сына. По его словам, он будет продолжать род военных и приложит усилия, чтобы улучшить ситуацию в Украине.
 
Тэги: Житомир, курсанты, военный институт, присяга
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