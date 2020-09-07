300 курсантов на плацу Житомирского военного института приняли присягу. ВИДЕО

"В ряды Вооруженных Сил в этом году вступили около 300 молодых юношей и девушек. Они пришли в очень сложные времена, когда Украина борется за свою независимость с российским агрессором. Приняв присягу, курсанты набора 2020 года сегодня влились в ряды Вооруженных Сил, сделав первый шаг к своей офицерской карьере", - отметил Александр Левченко.