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2021
»
Август
»
28
»
12:45:05
200 курсантов Житомирского военного института присягнули на верность украинскому народу: фоторепортаж
Сегодня, 12:45:05
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Курсанты первого курса Житомирского военного института имени С.П. Королёва сегодня, в День авиации, приняли присягу.
На верность украинскому народу присягнули 200 первокурсников из разных регионов Украины.
Это будущие специалисты радиоэлектронной и космической разведки, управления космическими аппаратами, сейсмического наблюдения, информационной борьбы и защиты информации.
Напомним, курсанты Житомирского военного института принимали участие
в праздничном параде войск
по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
Фото: областной совет
Тэги:
военный институт
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присяга
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Житомир
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курсанты
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