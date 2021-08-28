Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 28 Августа 2021    15:07:16
|
Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Август » 28 » 12:45:05

200 курсантов Житомирского военного института присягнули на верность украинскому народу: фоторепортаж

Сегодня, 12:45:05 276 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
200 курсантов Житомирского военного института присягнули на верность украинскому народу: фоторепортаж

 Курсанты первого курса Житомирского военного института имени С.П. Королёва сегодня, в День авиации, приняли присягу.

На верность украинскому народу присягнули 200 первокурсников из разных регионов Украины.

Это будущие специалисты радиоэлектронной и космической разведки, управления космическими аппаратами, сейсмического наблюдения, информационной борьбы и защиты информации.

Напомним, курсанты Житомирского военного института принимали участие в праздничном параде войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.













































Фото: областной совет
Тэги: военный институт, присяга, Житомир, курсанты
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus