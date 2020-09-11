В центре Житомира «накрыли» еще один нелегальный игорный зал

10 сентября в Житомире по улице Театральной прекратили функционирование нелегального игорного заведения. Об этом "ЖЖ
" сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.
В помещении на момент разоблачения находились двое посетителей и администратор. По собранной информации, клиентам предоставлялся доступ к азартным играм через планшеты и сеть интернет.
"В результате проведенных следственных действий из помещения изъяли гаджеты, деньги, черновую бухгалтерию и другие свидетельства противоправной деятельности. Правовая квалификация события - ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины. Начаты соответствующие проверки для установления организаторов и причастных лиц к ведению нелегальной деятельности", - отмечает полиция.
Правоохранители призывают жителей Житомира и области в случае выявления игорных заведений сообщать по телефону "102".
Напомним, в многоэтажном доме по улице Киевской "накрыли" игорное заведение.
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