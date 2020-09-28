В Житомире полицейский спецназ устроил облавы на подпольные казино. ФОТО

"26 сентября следователи с участием спецназа полиции пресекли нелегальную деятельность зала, расположенного в подвальном помещении. В нескольких оборудованных комнатах предоставлялся доступ как к традиционным игровым автоматам, так и виртуальным развлечениям, а также покеру", - говорится в сообщении.

"Из обоих заведений было изъято технические средства, деньги, в том числе валюту, черновую бухгалтерию и другие свидетельства противоправной деятельности. Также полицейские установили личности и проверили всех присутствующих в этих залах, а это до двух десятков человек", - добавляют в полиции.