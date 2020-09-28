Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 28.09.2020    23:44:19
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 28 » 13:42:42

В Житомире полицейский спецназ устроил облавы на подпольные казино. ФОТО

Сегодня, 14:07:04 1003 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире полицейский спецназ устроил облавы на подпольные казино. ФОТО

 В Житомире полицейские обнаружили на улице Большой Бердичевской и Чудновской подпольные игровые залы. Во время обысков из заведений изъяли оборудование, деньги и черновую бухгалтерию. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"26 сентября следователи с участием спецназа полиции пресекли нелегальную деятельность зала, расположенного в подвальном помещении. В нескольких оборудованных комнатах предоставлялся доступ как к традиционным игровым автоматам, так и виртуальным развлечениям, а также покеру", - говорится в сообщении.


На момент обыска в помещении находились до десятка человек - игроки и обслуживающий персонал.



Другой зал полицейские разоблачили в следующую ночь - 27 сентября. Здесь клиентам предоставляли услуги с помощью компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения.
 

"Из обоих заведений было изъято технические средства, деньги, в том числе валюту, черновую бухгалтерию и другие свидетельства противоправной деятельности. Также полицейские установили личности и проверили всех присутствующих в этих залах, а это до двух десятков человек", - добавляют в полиции.


Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются организаторы подпольных залов.

Напомним, в Житомире полицейские три раза блокировали работу одного игорного зала.





Тэги: казино, Житомир, игорный бизнес, полиция
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus