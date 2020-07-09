В Житомире, несмотря на запрет, работали подпольные казино. ФОТО

В Житомире правоохранители нашли подпольные игорные заведения, которые несмотря на запрет продолжали работу. Как сообщили в полиции области, по этому факту возбуждено уголовное производство.
"Полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в области под процессуальным руководством соответствующих прокуратур провели неотложные обыски в трех заведениях в городах Житомире и Олевске"
, - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Игорные заведения были обнаружены в Житомире на проспекте Мира и улице Театральной. Из подпольных казино изъяли три десятка системных блоков и 65 мониторов.
"Идет установление организаторов и лиц, причастных к ведению нелегальной деятельности"
, - добавляют в полиции.
Напомним, 20 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения
. 21 декабря исполнительный комитет Житомирского городского совета принял решение о демонтаже рекламы игорных заведений
. После этого в Житомире начали закрываться казино и залы с игровыми автоматами
.
Вот это поворот!