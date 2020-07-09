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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 9 » 08:31:58

В Житомире, несмотря на запрет, работали подпольные казино. ФОТО

Сегодня, 08:34:58 123 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире, несмотря на запрет, работали подпольные казино. ФОТО

 В Житомире правоохранители нашли подпольные игорные заведения, которые несмотря на запрет продолжали работу. Как сообщили в полиции области, по этому факту возбуждено уголовное производство.

"Полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в области под процессуальным руководством соответствующих прокуратур провели неотложные обыски в трех заведениях в городах Житомире и Олевске", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.

Игорные заведения были обнаружены в Житомире на проспекте Мира и улице Театральной. Из подпольных казино изъяли три десятка системных блоков и 65 мониторов.



"Идет установление организаторов и лиц, причастных к ведению нелегальной деятельности", - добавляют в полиции.

Напомним, 20 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения. 21 декабря исполнительный комитет Житомирского городского совета принял решение о демонтаже рекламы игорных заведений. После этого в Житомире начали закрываться казино и залы с игровыми автоматами.

Тэги: игорный бизнес, Житомир, казино
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 08:37:33, Сегодня [Материал]
+2

"В Житомире, несмотря на запрет, работали подпольные казино"

Вот это поворот!
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