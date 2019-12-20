Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 2016:59:02

Исполняя приказ Авакова, полиция нашла в Житомире всего 3 нелегальных казино

Сегодня, 17:07:02 2053 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исполняя приказ Авакова, полиция нашла в Житомире всего 3 нелегальных казино

 20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения. Во исполнение полиция провела в Житомире рейд и обнаружила всего 3 незаконных заведения.

Об этом на своей странице в соцсети заявила патрульная полиция Житомирской области.

"По состоянию на 16:30 патрульными полицейскими выявлено три таких незаконных заведения с "игровыми автоматами" и для дальнейшего осуществления необходимых процессуальных действий вызвали сотрудников следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.

По информации полиции, проверка деятельности всех операторов государственных лотерей продолжается. В случае выявления функционирования незаконных заведений правоохранители призывают звонить на "102".

Тэги: игорный бизнес, полиция, казино, Житомир
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Комментариев: 6
RaID
1 Сергій (RaID)   • 17:15:07, Сегодня
+2

А то не було зрозуміло для чого це, просто треба було "легалізувати" ті заклади які не платять у "бюджет".
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 17:39:43, Сегодня
+8

Так называемая "полиция" просто с остальных процент получает.
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 17:40:07, Сегодня
+3

Путаница, уточните Админ:
- в первой новости "что ВСЕ игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты."
- во второй новости "на 16:30 патрульными полицейскими выявлено три таких незаконных заведения"

А остальные куда делись, испарились? Или имелось ввиду, что только 3 заведения решили продолжить работать и их прикрыли?
Месть_королевы_Анны
4 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 17:48:33, Сегодня
+5

При чем тут админ?
Остальные никуда не делись. Так называемая "полиция" для галочки выявила (на самом деле всегда про них знала) 3 неугодных заведения. Остальные работают в штатном режиме, исправно отстёгивая так называемой "полиции". А админ постит ту инфу, которую ему передает так называемая "полиция", ну или то, что скопипастит с других сайтов.
predi
5 predi (predi)   • 18:40:22, Сегодня
0

Со слов Авакова накрыли 500 таких заведений по всей Украине.
А в Житомире обнаружили всего 3 ?
telefon
6 джавахарлал нюру (telefon)   • 18:45:38, Сегодня
+7

"По состоянию на 16:30 патрульными полицейскими выявлено три таких незаконных заведения с "игровыми автоматами"
Ничего, кроме издевательского смеха над полицией, это утверждение не вызывает. И полицейские при этом хотят, чтобы граждане их уважали? )))
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