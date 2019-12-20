Исполняя приказ Авакова, полиция нашла в Житомире всего 3 нелегальных казино

20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения. Во исполнение полиция провела в Житомире рейд и обнаружила всего 3 незаконных заведения.
Об этом на своей странице в соцсети заявила патрульная полиция Житомирской области.
"По состоянию на 16:30 патрульными полицейскими выявлено три таких незаконных заведения с "игровыми автоматами" и для дальнейшего осуществления необходимых процессуальных действий вызвали сотрудников следственно-оперативной группы"
, - говорится в сообщении
.
По информации полиции, проверка деятельности всех операторов государственных лотерей продолжается. В случае выявления функционирования незаконных заведений правоохранители призывают звонить на "102".
- в первой новости "что ВСЕ игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты."
- во второй новости "на 16:30 патрульными полицейскими выявлено три таких незаконных заведения"
А остальные куда делись, испарились? Или имелось ввиду, что только 3 заведения решили продолжить работать и их прикрыли?
Остальные никуда не делись. Так называемая "полиция" для галочки выявила (на самом деле всегда про них знала) 3 неугодных заведения. Остальные работают в штатном режиме, исправно отстёгивая так называемой "полиции". А админ постит ту инфу, которую ему передает так называемая "полиция", ну или то, что скопипастит с других сайтов.
А в Житомире обнаружили всего 3 ?
Ничего, кроме издевательского смеха над полицией, это утверждение не вызывает. И полицейские при этом хотят, чтобы граждане их уважали? )))