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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 2 » 11:50:31

Казино VS полиция, серия четвертая: в Житомире правоохранители снова закрыли игорный зал на Киевской. ФОТО

Сегодня, 11:51:31 337 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Казино VS полиция, серия четвертая: в Житомире правоохранители снова закрыли игорный зал на Киевской. ФОТО

 В Житомире по улице Киевской снова возобновили работу игорного заведения, который уже трижды "накрывали" правоохранители. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции области.
 

"За прошедшую неделю с момента предыдущего обыска, организаторы заведения снова завезли новое компьютерное оборудование и попытались возобновить работу. Однако полицейские согласно постановлению суда провели очередной санкционированный обыск", - отмечают правоохранители.


На момент их прибытия в помещении находились администраторы и посетители.

Из подпольного заведения изъяли компьютерную технику, деньги, черновую документацию. Досудебное расследование проводится по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция уже трижды блокировала работу указанного игорного заведения.

Тэги: казино, полиция, Житомир
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