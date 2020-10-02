Казино VS полиция, серия четвертая: в Житомире правоохранители снова закрыли игорный зал на Киевской. ФОТО

В Житомире по улице Киевской снова возобновили работу игорного заведения, который уже трижды "накрывали" правоохранители. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции области.
"За прошедшую неделю с момента предыдущего обыска, организаторы заведения снова завезли новое компьютерное оборудование и попытались возобновить работу. Однако полицейские согласно постановлению суда провели очередной санкционированный обыск", - отмечают правоохранители.
На момент их прибытия в помещении находились администраторы и посетители.
Из подпольного заведения изъяли компьютерную технику, деньги, черновую документацию. Досудебное расследование проводится по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, полиция уже трижды блокировала работу
указанного игорного заведения.