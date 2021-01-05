В Житомире полиция с помощью болгарки и кувалды ворвалась в подпольный игорный зал. ВИДЕО

В Житомире на проспекте Мира полицейские взяли штурмом игорный зал, который возобновил свою подпольную деятельность. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
"4 января поздно вечером полицейские городского отдела и роты полиции особого назначения ГУНП провели санкционированный обыск в помещении, где ранее было задокументировано ведение незаконного игорного бизнеса. Игровое заведение располагалось на проспекте Мира в областном центре. В зале игровые места были оборудованы уже новой техникой, через программное обеспечение которой и осуществлялись азартные игры. Доступ потенциальных клиентов внутрь помещения осуществлялся скрыто", - говорится в сообщении.
На момент визита полицейских входные двери были заперты. Чтобы попасть внутрь, копам пришлось применить кувалды и болгарки.
"В середине находились администраторы и посетители. В ходе проведенного обыска из подпольного заведения изъяты компьютерная техника, деньги, черновая документация и другие свидетельства противоправной деятельности", - отмечают правоохранители.
Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.
и толку. Факт игры нужно задокументировать. На момент маски шоу все было выключено, а наличие неработающих компьютеров, денег, и макулатуры (типа черновая документация) законом не запрещено. Лучше бы занялись Львовским мусором который до сих пор свозят в Житомирскую область.