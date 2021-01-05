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В Житомире полиция с помощью болгарки и кувалды ворвалась в подпольный игорный зал. ВИДЕО

05.01.2021, 11:15:18 2196 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полиция с помощью болгарки и кувалды ворвалась в подпольный игорный зал. ВИДЕО

 В Житомире на проспекте Мира полицейские взяли штурмом игорный зал, который возобновил свою подпольную деятельность. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.

"4 января поздно вечером полицейские городского отдела и роты полиции особого назначения ГУНП провели санкционированный обыск в помещении, где ранее было задокументировано ведение незаконного игорного бизнеса. Игровое заведение располагалось на проспекте Мира в областном центре. В зале игровые места были оборудованы уже новой техникой, через программное обеспечение которой и осуществлялись азартные игры. Доступ потенциальных клиентов внутрь помещения осуществлялся скрыто", - говорится в сообщении.

На момент визита полицейских входные двери были заперты. Чтобы попасть внутрь, копам пришлось применить кувалды и болгарки.
 

"В середине находились администраторы и посетители. В ходе проведенного обыска из подпольного заведения изъяты компьютерная техника, деньги, черновая документация и другие свидетельства противоправной деятельности", - отмечают правоохранители.


Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.
 
Тэги: полиция, игорный бизнес, казино, Житомир
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:27:13, 05.01.2021 [Материал]
+1

Задержанных уже выпустили, надеюсь? Ну чтобы они снова игорный зал открыли.
melan
2 melan (melan)   • 12:56:47, 05.01.2021 [Материал]
+1

.....Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом)....

и толку. Факт игры нужно задокументировать. На момент маски шоу все было выключено, а наличие неработающих компьютеров, денег, и макулатуры (типа черновая документация) законом не запрещено. Лучше бы занялись Львовским мусором который до сих пор свозят в Житомирскую область.
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