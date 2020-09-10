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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 10 » 12:19:25

Впускали только «своих»: в житомирской многоэтажке нашли подпольный игорный зал. ФОТО

Сегодня, 12:40:10 1128 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Впускали только «своих»: в житомирской многоэтажке нашли подпольный игорный зал. ФОТО

 В Житомире "накрыли" игорное заведение, которое нелегально работало в многоэтажном доме по улице Киевской. В полиции отмечают, что игровой зал функционировал в закрытом режиме. Доступ в помещение имели только проверенные клиенты.

На момент прибытия полицейских внутри находились администраторы и посетители.

"В ходе проведенных следственных действий из подпольного заведения изъяты более 25 единиц компьютерной техники и комплектующих, около 25000 гривен, черновая документация и другие доказательства противоправной деятельности", - сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Национальной полиции в Житомирской области.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-розыскные мероприятия. Продолжается установка организаторов и лиц, причастных к ведению нелегальной деятельности.

"Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины", - добавляют в полиции.









Тэги: полиция, игорный бизнес, Житомир
Комментариев: 2
ELVA
1 Elva (ELVA)   • 13:05:09, Сегодня [Материал]
+1

Тоже мне - Америку открыли)))
DomA
2 Владимир (DomA)   • 13:45:52, Сегодня [Материал]
+1

Там весь час двері буди відкриті!)) Комедіанти
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