Впускали только «своих»: в житомирской многоэтажке нашли подпольный игорный зал. ФОТО

В Житомире "накрыли" игорное заведение, которое нелегально работало в многоэтажном доме по улице Киевской. В полиции отмечают, что игровой зал функционировал в закрытом режиме. Доступ в помещение имели только проверенные клиенты.
На момент прибытия полицейских внутри находились администраторы и посетители.
"В ходе проведенных следственных действий из подпольного заведения изъяты более 25 единиц компьютерной техники и комплектующих, около 25000 гривен, черновая документация и другие доказательства противоправной деятельности"
, - сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Национальной полиции в Житомирской области.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-розыскные мероприятия. Продолжается установка организаторов и лиц, причастных к ведению нелегальной деятельности.
"Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины", - добавляют в полиции.