В Житомире закрыли нелегальный игорный зал: туда пускали только «своих»

В Житомире по ул. Покровской правоохранители пресекли работу игорного заведения. Оно работало в офисном помещении в закрытом режиме.
Об этом 6 ноября "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Предварительно, доступ туда имели только известные администраторам клиенты, которые заранее звонили и сообщали о своем посещении. К тому же работники игорного зала использовали видеонаблюдение для контроля доступа в помещение", - отмечает полиция.
Из помещения изъяли десяток системных блоков, мониторы, комплектующие, мобильные телефоны, денежные средства и документацию. Также полицейские проверили людей, которые на тот момент находились внутри.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) УК Украины.
Законодательством за такую противоправную деятельность определено наказание в виде штрафа от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Житомире правоохранители четыре раза закрывали
один и тот же игорный зал.