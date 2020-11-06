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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 6 » 10:46:43

В Житомире закрыли нелегальный игорный зал: туда пускали только «своих»

Сегодня, 11:04:43 472 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире закрыли нелегальный игорный зал: туда пускали только «своих»

 В Житомире по ул. Покровской правоохранители пресекли работу игорного заведения. Оно работало в офисном помещении в закрытом режиме.

Об этом 6 ноября "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, доступ туда имели только известные администраторам клиенты, которые заранее звонили и сообщали о своем посещении. К тому же работники игорного зала использовали видеонаблюдение для контроля доступа в помещение", - отмечает полиция.


Из помещения изъяли десяток системных блоков, мониторы, комплектующие, мобильные телефоны, денежные средства и документацию. Также полицейские проверили людей, которые на тот момент находились внутри.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) УК Украины.

Законодательством за такую ​​противоправную деятельность определено наказание в виде штрафа от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Житомире правоохранители четыре раза закрывали один и тот же игорный зал.
Тэги: Житомир, полиция, игорный бизнес
Комментариев: 1
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1 Перикарда (Скарификатор)   • 11:51:40, Сегодня [Материал]

а куда пропала новость про сбушных ворюг? позвонили и "попросили" удалить?
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