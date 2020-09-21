В Житомире блокировали работу подпольного игорного заведения. ФОТО

В Житомире полицейские прекратили подпольную деятельность еще одного игорного заведения. Оно было расположено по улице Чудновской. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"На месте происшествия полицейские Житомирского ОП с участием спецназовцев зашли в помещение заведения, где провели обыск. На момент визита правоохранителей в помещении находились администраторы и по меньшей мере пять посетителей в возрасте от 26 до 59 лет. Все они - жители областного центра", - информируют правоохранители.
Игорное заведение функционировало нелегально, в закрытом режиме. Из помещения полицейские изъяли 16 единиц компьютерной техники и комплектующие к ней, более 25 000 гривен, черновую документацию и другие доказательства.
"Сейчас идет установление всех обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования по статье 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-розыскные мероприятия"
, - добавляют в полиции.
Напомним, в Житомире полиция дважды за неделю
блокировала работу одного и того же игорного зала.