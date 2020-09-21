В Житомире блокировали работу подпольного игорного заведения. ФОТО

"На месте происшествия полицейские Житомирского ОП с участием спецназовцев зашли в помещение заведения, где провели обыск. На момент визита правоохранителей в помещении находились администраторы и по меньшей мере пять посетителей в возрасте от 26 до 59 лет. Все они - жители областного центра", - информируют правоохранители.