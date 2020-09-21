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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 21 » 13:18:02

В Житомире блокировали работу подпольного игорного заведения. ФОТО

Вчера, 13:32:02 753 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире блокировали работу подпольного игорного заведения. ФОТО

 В Житомире полицейские прекратили подпольную деятельность еще одного игорного заведения. Оно было расположено по улице Чудновской. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"На месте происшествия полицейские Житомирского ОП с участием спецназовцев зашли в помещение заведения, где провели обыск. На момент визита правоохранителей в помещении находились администраторы и по меньшей мере пять посетителей в возрасте от 26 до 59 лет. Все они - жители областного центра", - информируют правоохранители.


Игорное заведение функционировало нелегально, в закрытом режиме. Из помещения полицейские изъяли 16 единиц компьютерной техники и комплектующие к ней, более 25 000 гривен, черновую документацию и другие доказательства.

"Сейчас идет установление всех обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования по статье 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-розыскные мероприятия", - добавляют в полиции.

Напомним, в Житомире полиция дважды за неделю блокировала работу одного и того же игорного зала.








Тэги: полиция, Житомир, игорный бизнес
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