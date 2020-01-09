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В Житомире «накрыли» еще одно подпольное игорное заведение. ФОТО

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В Житомире «накрыли» еще одно подпольное игорное заведение. ФОТО

 Вечером 8 января полицейские обнаружили в Житомире развлекательное заведение, где посетителям предоставлялся доступ к азартным играм. В результате обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, наличные и другое имущество.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Около 19:00 оперативники Управления стратегических расследований НПУ выявили факт организации деятельности, связанной с игорным бизнесом, в помещении на одной из улиц областного центра. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции", - говорится в сообщении.


В результате проведенного обыска полицейские изъяли из заведения системные блоки и мониторы, кассовый аппарат, почти 20 тысяч гривен, документацию и прочее имущество, которое может свидетельствовать о противоправной деятельности.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины, в рамках которых продолжается установка организаторов и лиц, причастных к ведению нелегальной деятельности.

Напомним, 20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения.





Тэги: игорный бизнес, казино, полиция, Житомир
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