Вечером 8 января полицейские обнаружили в Житомире развлекательное заведение, где посетителям предоставлялся доступ к азартным играм. В результате обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, наличные и другое имущество.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Около 19:00 оперативники Управления стратегических расследований НПУ выявили факт организации деятельности, связанной с игорным бизнесом, в помещении на одной из улиц областного центра. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции", - говорится в сообщении.
В результате проведенного обыска полицейские изъяли из заведения системные блоки и мониторы, кассовый аппарат, почти 20 тысяч гривен, документацию и прочее имущество, которое может свидетельствовать о противоправной деятельности.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины, в рамках которых продолжается установка организаторов и лиц, причастных к ведению нелегальной деятельности.
Напомним, 20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения
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В Житомире «накрыли» еще одно подпольное игорное заведение. ФОТО