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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 28 » 11:29:06

Полиция взяла штурмом подпольный игорный зал в Житомире. ВИДЕО

Вчера, 11:40:06 1194 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция взяла штурмом подпольный игорный зал в Житомире. ВИДЕО

 В Житомире правоохранители обнаружили на ул. Слёты подпольный игорный зал, который несмотря на запрет, продолжал работу. Для входа в здание полицейские применили специнструменты.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
 

"Полицейские Житомирского районного управления с участием спецназа полиции пресекли нелегальную деятельность зала, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по ул. Ивана Слёты. В нескольких соответствено обустроенных и оборудованных комнатах предоставлялся доступ к виртуальным развлечениям с помощью Интернет-сети", - говорится в сообщении.

 

На момент обыска в помещении находились до десятка человек - игроки и обслуживающий персонал.

С места происшествия правоохранители изъяли имеющиеся технические средства, деньги, черновую бухгалтерию и другие свидетельства противоправной деятельности. Также полицейские установили личности и проверили присутствующих.

"Сейчас идет расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции. 
Тэги: казино, полиция, игорный бизнес
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