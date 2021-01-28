Полиция взяла штурмом подпольный игорный зал в Житомире. ВИДЕО

"Полицейские Житомирского районного управления с участием спецназа полиции пресекли нелегальную деятельность зала, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по ул. Ивана Слёты. В нескольких соответствено обустроенных и оборудованных комнатах предоставлялся доступ к виртуальным развлечениям с помощью Интернет-сети", - говорится в сообщении.
На момент обыска в помещении находились до десятка человек - игроки и обслуживающий персонал.
С места происшествия правоохранители изъяли имеющиеся технические средства, деньги, черновую бухгалтерию и другие свидетельства противоправной деятельности. Также полицейские установили личности и проверили присутствующих.
"Сейчас идет расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.