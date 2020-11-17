Попытка №5: полиция в очередной раз закрыла игорный зал на Киевской

В Житомире по улице Киевской возобновило работу игорное заведение, которое правоохранители 4 раза закрывали. О том, что зал снова функционирует, полицейские получили анонимное сообщение по спецлинии "102".
В ходе проверки информация подтвердилась. На момент прибытия правоохранителей в помещении находились администраторы и посетители.
"В результате проведенных неотложных следственных действий из подпольного заведения изъяты компьютерная техника, черновая документация и другие свидетельства противоправной деятельности", - информируют правоохранители.
Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал "Журнал Житомира
", это уже пятая попытка закрыть игорное заведение на Киевской. Ранее после рейдов полиции подпольный зал каждый раз открывался
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