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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 17 » 10:20:03

Попытка №5: полиция в очередной раз закрыла игорный зал на Киевской

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Попытка №5: полиция в очередной раз закрыла игорный зал на Киевской

 В Житомире по улице Киевской возобновило работу игорное заведение, которое правоохранители 4 раза закрывали. О том, что зал снова функционирует, полицейские получили анонимное сообщение по спецлинии "102".

В ходе проверки информация подтвердилась. На момент прибытия правоохранителей в помещении находились администраторы и посетители.
 

"В результате проведенных неотложных следственных действий из подпольного заведения изъяты компьютерная техника, черновая документация и другие свидетельства противоправной деятельности", - информируют правоохранители.


Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Журнал Житомира", это уже пятая попытка закрыть игорное заведение на Киевской. Ранее после рейдов полиции подпольный зал каждый раз открывался.
Тэги: казино, игорный зал, Житомир, полиция
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