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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 16 » 13:15:58

Полиция во второй раз за неделю «накрыла» в Житомире незаконный игорный зал. ФОТО

Сегодня, 13:39:53 588 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция во второй раз за неделю «накрыла» в Житомире незаконный игорный зал. ФОТО

 В Житомире полиция второй раз за неделю прекратила работу игорного заведения, которое незаконно функционировало в доме на улице Киевской. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУНП в Житомирской области.
 

"Неделю назад, 9 сентября, полицейские уже изымали из помещения оборудование и средства ведения азартных игр. Организаторы заведения завезли новое компьютерное оборудование и попытались продолжить работу в еще более конспиративном режиме", - отмечают в полиции.


Полицейские с соответствующим постановлением суда провели очередной санкционированный обыск. На момент их прибытия в помещении находились администраторы и посетители.

Из подпольного заведения изъято более десятка единиц компьютерной техники, деньги, черновая документация и другие свидетельства противоправной деятельности.

"Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины", - добавляют в полиции.







Тэги: Житомир, игорный зал, полиция
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:56:29, Сегодня [Материал]
+1

В принципе, проблему можно попробовать решить большим штрафом не только собственника, но и персонал заведения И самих посетителей. Скажем, когда тебе влепят штраф 50-100 тысяч грн, желающих работать в таком заведении, ровно как и играть в нем, уменьшится в разы, если не исчезнет вообще.
Логика простая - не можете закрыть, значит сделайте так, чтобы туда приходить работать или играть было экономически не выгодно.
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