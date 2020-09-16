Полиция во второй раз за неделю «накрыла» в Житомире незаконный игорный зал. ФОТО

В Житомире полиция второй раз за неделю прекратила работу игорного заведения, которое незаконно функционировало в доме на улице Киевской. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУНП в Житомирской области.
"Неделю назад, 9 сентября, полицейские уже изымали из помещения оборудование и средства ведения азартных игр. Организаторы заведения завезли новое компьютерное оборудование и попытались продолжить работу в еще более конспиративном режиме", - отмечают в полиции.
Полицейские с соответствующим постановлением суда провели очередной санкционированный обыск. На момент их прибытия в помещении находились администраторы и посетители.
Из подпольного заведения изъято более десятка единиц компьютерной техники, деньги, черновая документация и другие свидетельства противоправной деятельности.
"Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины"
, - добавляют в полиции.
Логика простая - не можете закрыть, значит сделайте так, чтобы туда приходить работать или играть было экономически не выгодно.