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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 23 » 11:27:40

Они не сдаются: в Житомире полиция в третий раз вывезла оборудование из нелегального игорного зала

Сегодня, 11:45:29 193 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Они не сдаются: в Житомире полиция в третий раз вывезла оборудование из нелегального игорного зала

 В Житомире полицейские в третий раз за сентябрь вынесли оборудование из подпольного игорного зала, который находится в жилом доме по улице Киевской. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"За неделю, которая прошла с момента последнего проведения правоохранителями следственных действий в этом зале, дельцы снова завезли в помещение новое компьютерное оборудование и попытались продолжить работу", - говорят в полиции.

В ходе проведенных следственных действий из подпольного заведения изъято компьютерную технику и комплектующие, деньги, интернет-оборудование, черновую документацию.


 

"Мы мониторим ситуацию в городе, и подпольные игорные заведения, разоблаченные и "закрытые" нами ранее, не смогут полноценно восстановить свою незаконную деятельность. Все попытки заново запустить игорный бизнес будем прекращать", - прокомментировал начальник Житомирского ОП ГУНП Сергей Крошко.


Напомним, полиция уже дважды блокировала работу указанного игорного заведения.
Тэги: Житомир, полиция, игорный зал
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:23:39, Сегодня [Материал]
0

вывезли - завезли
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