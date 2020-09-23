Они не сдаются: в Житомире полиция в третий раз вывезла оборудование из нелегального игорного зала

В Житомире полицейские в третий раз за сентябрь вынесли оборудование из подпольного игорного зала, который находится в жилом доме по улице Киевской. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"За неделю, которая прошла с момента последнего проведения правоохранителями следственных действий в этом зале, дельцы снова завезли в помещение новое компьютерное оборудование и попытались продолжить работу"
, - говорят в полиции.
В ходе проведенных следственных действий из подпольного заведения изъято компьютерную технику и комплектующие, деньги, интернет-оборудование, черновую документацию.
"Мы мониторим ситуацию в городе, и подпольные игорные заведения, разоблаченные и "закрытые" нами ранее, не смогут полноценно восстановить свою незаконную деятельность. Все попытки заново запустить игорный бизнес будем прекращать", - прокомментировал начальник Житомирского ОП ГУНП Сергей Крошко.
Напомним, полиция уже дважды блокировала работу
указанного игорного заведения.
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