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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 24 » 11:33:34

Полиция в шестой раз закрыла игорный зал на Киевской и «накрыла» еще два казино

Сегодня, 11:46:22 414 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция в шестой раз закрыла игорный зал на Киевской и «накрыла» еще два казино

 В Житомире правоохранители провели рейд и обнаружили три игорные заведения, которые продолжали работать несмотря на запрет. Одно из заведений - уже хорошо известный читателям "Журнала Житомира" зал на улице Киевской.
 

"Днем 21 ноября правоохранители провели проверку в помещении, расположенном в многоэтажке по ул. Киевской в ​​областном центре. Здесь раньше уже документировали деятельность игорного заведения. Организаторы сделали очередную попытку восстановить работу: внутри находились администраторы и посетители, которые получили доступ к азартным играм путем уплаты средств", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.


Полицейские изъяли из помещения 5 компьютеров с комплектующими, черновую документацию.

Вечером того же дня еще одно подпольное игорное заведение обнаружили по ул. Ивана Слёты. В результате обыска полицейские изъяли из помещения 10 компьютеров с комплектующими, коммуникаторы, мобильные средства связи, денежные средства и другие доказательства противоправной деятельности.

23 ноября правоохранители установили факт организации игорного заведения по ул. Победы.
 

"В якобы закрытом помещении продолжалась игра: полицейские обнаружили посетителей за покерными столами, фишки, игральные карты и другие атрибуты азартных игр. Все это изъяли", - добавляет полиция.


Предварительная правовая квалификация событий - ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год.
Тэги: Житомир, казино, игорный зал, полиция
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:25:37, Сегодня [Материал]
0

Это же какой доход оно приносит, каждый раз новое оборудование покупать... Или полицаи им старое возвращают?
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