Полиция в шестой раз закрыла игорный зал на Киевской и «накрыла» еще два казино

В Житомире правоохранители провели рейд и обнаружили три игорные заведения, которые продолжали работать несмотря на запрет. Одно из заведений - уже хорошо известный
читателям "Журнала Житомира
" зал на улице Киевской.
"Днем 21 ноября правоохранители провели проверку в помещении, расположенном в многоэтажке по ул. Киевской в областном центре. Здесь раньше уже документировали деятельность игорного заведения. Организаторы сделали очередную попытку восстановить работу: внутри находились администраторы и посетители, которые получили доступ к азартным играм путем уплаты средств", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
Полицейские изъяли из помещения 5 компьютеров с комплектующими, черновую документацию.
Вечером того же дня еще одно подпольное игорное заведение обнаружили по ул. Ивана Слёты. В результате обыска полицейские изъяли из помещения 10 компьютеров с комплектующими, коммуникаторы, мобильные средства связи, денежные средства и другие доказательства противоправной деятельности.
23 ноября правоохранители установили факт организации игорного заведения по ул. Победы.
"В якобы закрытом помещении продолжалась игра: полицейские обнаружили посетителей за покерными столами, фишки, игральные карты и другие атрибуты азартных игр. Все это изъяли", - добавляет полиция.
Предварительная правовая квалификация событий - ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год.