Ремонты на центральных улицах перекроили схемы движения транспорта в Житомире

В Житомире из-за ремонта дорожного покрытия на улице Большой Бердичевской ограничили движение транспорта. Об этом после обеда 11 сентября сообщил городской совет.
"В связи с началом проведения капитальных работ по ремонту улицы Большой Бердичевской на участке от перекрестка улицы Жуйко до улицы Гагарина, по левой полосе, будет прекращено движение транспорта"
, - говорится в сообщении.
Ремонтные работы на Большой Бердичевской также проводит КП "Житомирводоканал". Кроме того, продолжаются капремонт улицы Киевской
. Поэтому горсовет изменил маршруты движения троллейбусов.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам"
- №1Б - временно отменяется.
- №2 Богуния - ул. Победы - ул. Грушевского - Вокзал - ул. Витрука - ул. Космонавтов - вул.Витрука - Вокзал - ул. Киевская - ул. Победы - Богуния.
- №4А - временно отменяется;
- №7, 7А - из микрорайона Маликова движение троллейбусного маршрута в направлении вокзала пройдет по ул. Грушевского;
- №8 Маликова - Обл. больница;
- №9 - временно отменяется;
- №15А - Гидропарк - площадь Победы.
, - отмечают в мэрии.
Как сообщал "Журнал Житомира
", капремонтом еще одного участка улицы Большой Бердичевской занимается ООО "Міттел"
. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.