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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 11 » 15:27:58

Ремонты на центральных улицах перекроили схемы движения транспорта в Житомире

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Ремонты на центральных улицах перекроили схемы движения транспорта в Житомире

 В Житомире из-за ремонта дорожного покрытия на улице Большой Бердичевской ограничили движение транспорта. Об этом после обеда 11 сентября сообщил городской совет.

"В связи с началом проведения капитальных работ по ремонту улицы Большой Бердичевской на участке от перекрестка улицы Жуйко до улицы Гагарина, по левой полосе, будет прекращено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы на Большой Бердичевской  также проводит КП "Житомирводоканал". Кроме того, продолжаются капремонт улицы Киевской. Поэтому горсовет изменил маршруты движения троллейбусов.
 
  • №1Б - временно отменяется.
  • №2 Богуния - ул. Победы - ул. Грушевского - Вокзал - ул. Витрука - ул. Космонавтов - вул.Витрука - Вокзал - ул. Киевская - ул. Победы - Богуния.
  • №4А - временно отменяется;
  • №7, 7А - из микрорайона Маликова движение троллейбусного маршрута в направлении вокзала пройдет по ул. Грушевского;
  • №8 Маликова - Обл. больница;
  • №9 - временно отменяется;
  • №15А - Гидропарк - площадь Победы.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отмечают в мэрии.

Как сообщал "Журнал Житомира", капремонтом еще одного участка улицы Большой Бердичевской занимается ООО "Міттел". Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Тэги: Ремонт, Житомир
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