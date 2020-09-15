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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 15 » 11:28:44

Водоканал заменяет изношенный коллектор под улицей Большой Бердичевской. ФОТО

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Водоканал заменяет изношенный коллектор под улицей Большой Бердичевской. ФОТО

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" заменяет изношенную систему водоотведения на улице Большой Бердичевской. Об этом сообщается на Facebook-странице КП.

"За 2 дня удалось заменить 30 метров трубопровода d 800 мм, который транспортирует сточные воды города к главной насосной станции канализации", - отметили коммунальщики.

Чтобы жители района бесперебойно получали услуги водоснабжения и водоотведения, организована перекачка стоков через параллельно проложенный коллектор.

На предприятии говорят, что на сегодня около 60% житомирских канализационных сетей находятся в ветхом и аварийном состоянии. Восстановление коллекторов капиталоемкое, что обусловлено их глубоким залеганием и высокой стоимостью труб большого диаметра.







Тэги: Житомир, Ремонт, водоканал, коллектор
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