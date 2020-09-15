Водоканал заменяет изношенный коллектор под улицей Большой Бердичевской. ФОТО

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" заменяет изношенную систему водоотведения на улице Большой Бердичевской. Об этом сообщается на Facebook-странице
КП.
"За 2 дня удалось заменить 30 метров трубопровода d 800 мм, который транспортирует сточные воды города к главной насосной станции канализации"
, - отметили коммунальщики.
Чтобы жители района бесперебойно получали услуги водоснабжения и водоотведения, организована перекачка стоков через параллельно проложенный коллектор.
На предприятии говорят, что на сегодня около 60% житомирских канализационных сетей находятся в ветхом и аварийном состоянии. Восстановление коллекторов капиталоемкое, что обусловлено их глубоким залеганием и высокой стоимостью труб большого диаметра.