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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 17 » 08:54:44

Пока водоканал ремонтирует канализационный коллектор, стоки из КНС сливают в реку

Сегодня, 08:54:21 775 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пока водоканал ремонтирует канализационный коллектор, стоки из КНС сливают в реку

 В Житомире затянулся ремонт канализационного коллектора, пролегающего на ул. Фещенко-Чоповского. Работы, которые должны были завершиться 12 ноября, все еще продолжаются.

Как пояснили в водоканале, работы усложнены тем, что коллектор забит грунтом и илом. На время ремонта стоки из КНС сливают в реку.
 

"Работники КП "Житомирводоканал" заменяют аварийный участок самотечного канализационного коллектора, который лежит на ул. Фещенко-Чоповского. Коллектор транспортирует стоки от канализационной насосной станции на ул. Чудновской до главной канализационной насосной станции на ул. Ивана Гонты, а оттуда — на станцию очистки стоков. Неоднократно свод коллектора разрушался и проваливался вместе с грунтом над коллектором. После полного обследования коллектора было обнаружено, что участок от гасительного колодца до места возникновения аварийной ситуации полностью изношен и имеет отверстия, через которые внутрь проникает почва. Чтобы предотвратить возникновение аварий на коллекторе, которые могли привести к разрушению дорожного покрытия и возникновению опасных для движения транспорта и жизни людей ситуаций, было принято решение заменить поврежденный участок. К сожалению, выполнение таких работ делает невозможным транспортировку стоков со станций КНС, которые находятся на ул. Чудновской, 3, 3А к ГКНС", — информирует КП.


Работники водоканала планируют завершить работы по перекладке 39 метров аварийного трубопровода на этой неделе.

Напомним, из-за ремонта стоки со станций КНС, которая находится на ул. Чудновской, сливают в Каменку.





Фото: водоканал
Тэги: коллектор, Ремонт, водоканал, Житомир
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 09:32:18, Сегодня [Материал]

.....участок от гасительного колодца до места возникновения аварийной ситуации полностью изношен и имеет отверстия....

Вся система нуждается в замене. А такое латание дыр будет бесконечным.
kolia-68
2 kolia-608 (kolia-68)   • 18:25:40, Сегодня [Материал]

Судя по фото, коллектор заужают почти на половину, хотя объемы ,"водоотвода" с каждым годом только растут.
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