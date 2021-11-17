Пока водоканал ремонтирует канализационный коллектор, стоки из КНС сливают в реку

"Работники КП "Житомирводоканал" заменяют аварийный участок самотечного канализационного коллектора, который лежит на ул. Фещенко-Чоповского. Коллектор транспортирует стоки от канализационной насосной станции на ул. Чудновской до главной канализационной насосной станции на ул. Ивана Гонты, а оттуда — на станцию очистки стоков. Неоднократно свод коллектора разрушался и проваливался вместе с грунтом над коллектором. После полного обследования коллектора было обнаружено, что участок от гасительного колодца до места возникновения аварийной ситуации полностью изношен и имеет отверстия, через которые внутрь проникает почва. Чтобы предотвратить возникновение аварий на коллекторе, которые могли привести к разрушению дорожного покрытия и возникновению опасных для движения транспорта и жизни людей ситуаций, было принято решение заменить поврежденный участок. К сожалению, выполнение таких работ делает невозможным транспортировку стоков со станций КНС, которые находятся на ул. Чудновской, 3, 3А к ГКНС", — информирует КП.