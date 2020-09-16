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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 16 » 17:10:09

Старейшему дубу Житомирской области исполняется 600 лет

Сегодня, 17:12:02 435 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Старейшему дубу Житомирской области исполняется 600 лет

 Самому старому и крупнейшему дубу Житомирщины, который находится возле села Тригорье, вскоре исполняется 600 лет. По словам лесничих, юбилей будут отмечать 20 сентября, в День работника леса.

Как говорят в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, к празднику внесут изменения и в "паспорт" дуб Патриарха - теперь на табличке у него в графе "возраст" будет указано "600 лет".

В заказнике "Над Тетеревом" дубов такого почтенного возраста - около сотни, Патриарх же - старейший и самый высокий - высота его достигает 33 метров. Поэтому, собственно, и страдает - чуть ли не ежегодно в него попадает молния.

С этим деревом-старожилом местное население связывает много легенд. Однако расказ о том, что Тригорские дубы доставляли Петру I для строительства кораблей - скорее всего, является лишь домыслом.

А вот вероятность того, что эти дубы "встречали" Богдана Хмельницкого - достаточно большая. Как свидетельствуют исторические данные, в I половине 17 века гетман посещал Тригорский мужской монастырь, расположенный неподалеку.
Тэги: Тригорье, Патриарх, дуб, Житомирская область
Комментариев: 2
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 17:34:51, Сегодня [Материал]
+2

Почему по Дубу комменты открыты, а по Людмиле Зубко и по европейской солидарности закрыты??
На мой взгляд Дуб намного демократичнее и ближе к проблемам избирателей! )))))))))))
німанд
2 Niemand (німанд)   • 18:05:23, Сегодня [Материал]
0

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