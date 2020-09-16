Старейшему дубу Житомирской области исполняется 600 лет

Самому старому и крупнейшему дубу Житомирщины, который находится возле села Тригорье, вскоре исполняется 600 лет. По словам лесничих, юбилей будут отмечать 20 сентября, в День работника леса.
Как говорят в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, к празднику внесут изменения и в "паспорт" дуб Патриарха - теперь на табличке у него в графе "возраст" будет указано "600 лет".
В заказнике "Над Тетеревом" дубов такого почтенного возраста - около сотни, Патриарх же - старейший и самый высокий - высота его достигает 33 метров. Поэтому, собственно, и страдает - чуть ли не ежегодно в него попадает молния.
С этим деревом-старожилом местное население связывает много легенд. Однако расказ о том, что Тригорские дубы доставляли Петру I для строительства кораблей - скорее всего, является лишь домыслом.
А вот вероятность того, что эти дубы "встречали" Богдана Хмельницкого - достаточно большая. Как свидетельствуют исторические данные, в I половине 17 века гетман посещал Тригорский мужской монастырь, расположенный неподалеку.
На мой взгляд Дуб намного демократичнее и ближе к проблемам избирателей! )))))))))))