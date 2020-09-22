На вокзале в Житомире нашли двух девочек, которые сбежали из дома, чтобы погулять по городу

На вокзале в Житомире правоохранители нашли двух девушек, сбежавших из своих домов, прихватив деньги на развлечения. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе ГУНП Житомирской области.
"В Житомирское районное отделение поступило сообщение об исчезновении двух подружек в возрасте 13 и 16 лет, жительниц с. Дениши. При проверке выяснилось, что младшая девочка забрала из дома определенную сумму денег, а старшая уже имела опыт путешествия без ведома родных"
, - говорится в сообщении.
Правоохранители обнаружили девушек на следующий день на автовокзале в Житомире.
Обе признались, что весь прошлый день гуляли по городу, ночевали же у знакомых. Полицейские провели серьезную профилактическую беседу и вернули подстростков домой.
Всего в течение недели правоохранители разыскали и вернули домой 14 детей.