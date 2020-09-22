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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 22 » 08:34:18

На вокзале в Житомире нашли двух девочек, которые сбежали из дома, чтобы погулять по городу

Сегодня, 08:54:18 384 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На вокзале в Житомире нашли двух девочек, которые сбежали из дома, чтобы погулять по городу

 На вокзале в Житомире правоохранители нашли двух девушек, сбежавших из своих домов, прихватив деньги на развлечения. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе ГУНП Житомирской области.

"В Житомирское районное отделение поступило сообщение об исчезновении двух подружек в возрасте 13 и 16 лет, жительниц с. Дениши. При проверке выяснилось, что младшая девочка забрала из дома определенную сумму денег, а старшая уже имела опыт путешествия без ведома родных", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили девушек на следующий день на автовокзале в Житомире.

Обе признались, что весь прошлый день гуляли по городу, ночевали же у знакомых. Полицейские провели серьезную профилактическую беседу и вернули подстростков домой.

Всего в течение недели правоохранители разыскали и вернули домой 14 детей.
Тэги: Подростки, Житомир, сбежали из дома
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