Поставлял наркотики «на зону»: в Житомире судили тюремного инспектора

В Житомире судили инспектора учреждения исполнения наказаний за хранение и продажу наркотических средств заключенным. Как сообщили "Журналу Житомира
" в прокуратуре, младшего инспектора правоохранители задержали "на горячем" в августе 2019 года непосредственно у здания учреждения.
Тогда 19-летний рядовой внутренней службы в обычном пакете намеревался пронести через вахту наркотические средства, а именно, 5,33 г кокаина, 56,2 г каннабиса, 0,81 г метадона. Все это планировал сбыть осужденным.
"По результатам рассмотрения дела приговором Богунского районного суда города Житомира от 17.09.2020 лицо признано виновным в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 307 УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года", - информирует прокуратура .
Досудебное расследование в уголовном производстве проводилось следователями ГБР при оперативном сопровождения сотрудников ВБКОЗ УСБУ.