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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 22 » 08:58:38

Поставлял наркотики «на зону»: в Житомире судили тюремного инспектора

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Поставлял наркотики «на зону»: в Житомире судили тюремного инспектора

 В Житомире судили инспектора учреждения исполнения наказаний за хранение и продажу наркотических средств заключенным. Как сообщили "Журналу Житомира" в прокуратуре, младшего инспектора правоохранители задержали "на горячем" в августе 2019 года непосредственно у здания учреждения.

Тогда 19-летний рядовой внутренней службы в обычном пакете намеревался пронести через вахту наркотические средства, а именно, 5,33 г кокаина, 56,2 г каннабиса, 0,81 г метадона. Все это планировал сбыть осужденным.
 

"По результатам рассмотрения дела приговором Богунского районного суда города Житомира от 17.09.2020 лицо признано виновным в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 307 УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года", - информирует прокуратура .


Досудебное расследование в уголовном производстве проводилось следователями ГБР при оперативном сопровождения сотрудников ВБКОЗ УСБУ.
Тэги: наркотики, Житомир, тюрьма, суд
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