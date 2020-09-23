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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 23 » 10:23:21

В помещении, куда перевели житомирских школьников из аварийного помещения, обвалился потолок. ФОТО

Сегодня, 11:03:21 571 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В помещении, куда перевели житомирских школьников из аварийного помещения, обвалился потолок. ФОТО

 В помещении, где вынуждены учиться дети из житомирской гимназии №23, на днях обрушился потолок. Об этом на своей Facebook-странице сообщила Людмила Зубко.

Инцидент произошел в учебном корпусе по улице Бердичевской, 52, где еще недавно находился университет "Украина".
 

"Фото, которые я сегодня публикую, я получила от неравнодушных родителей ... По моим данным, подвесной потолок типа "Армстронг" упал на прошлой неделе в одном из начальных классов, а в соседнем с ним классе - провис", - отметила Зубко.


По ее словам, в этих классах учатся около сорока детей.



Фото со страницы Людмилы Зубко
   

Предыстория


В начале 2019 года в старом корпусе Житомирской гуманитарной гимназии №23 частично обвалился потолок. Две сотни первоклашек были переведены из аварийного помещения в другие корпуса школы и в помещения Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. Позже было принято решение не реконструировать старое здание, которому уже почти 100 лет, а построить полностью новый школьный корпус

7 февраля 2020 года на сессии городского совета вернулись к идее реконструкции старого корпуса гуманитарной гимназии №23 и выделили 100 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации. Для начала ремонта перекрытия здания старого корпуса гимназии №23 собирались выделить 1,5 млн грн. А пока часть учеников перевели в корпус на Б. Бердичевской. Родители детей выступали против такого решения.
Тэги: класс, Житомир, потолок, школьники
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