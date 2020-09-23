В пригороде Житомира состоится уникальный турнир по плаванию

26 сентября в пригороде Житомире состоится турнир по плаванию на открытой воде "Кубок Трех рек». Мероприятие анонсирует Житомирский городской совет.
"Житомир имеет уникальное расположение, в котором происходит слияние трех рек (Гнилопять - правый приток р. Тетерев, Тетерев - правый приток р. Днепр, Гуйва - правый приток р. Тетерев), где и пройдут заплывы. Поэтому пловцы будут преодолевать дистанцию с заходом в воды всех трех рек"
, - отмечают организаторы.
Заплывы будут проходить на дистанциях 2500 м и 5000 м.
Отмечается, что кубок был запланирован еще в мае, однако мероприятие не состоялось в связи с внедрением карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса.