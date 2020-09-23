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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 23 » 12:40:28

В пригороде Житомира состоится уникальный турнир по плаванию

Сегодня, 12:55:28 807 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира состоится уникальный турнир по плаванию

 26 сентября в пригороде Житомире состоится турнир по плаванию на открытой воде "Кубок Трех рек». Мероприятие анонсирует Житомирский городской совет.

"Житомир имеет уникальное расположение, в котором происходит слияние трех рек (Гнилопять - правый приток р. Тетерев, Тетерев - правый приток р. Днепр, Гуйва - правый приток р. Тетерев), где и пройдут заплывы. Поэтому пловцы будут преодолевать дистанцию ​​с заходом в воды всех трех рек", - отмечают организаторы.

Заплывы будут проходить на дистанциях 2500 м и 5000 м.

Отмечается, что кубок был запланирован еще в мае, однако мероприятие не состоялось в связи с внедрением карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Тэги: турнир, Житомир, Кубок, плавание
Комментариев: 2
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 16:16:36, Сегодня [Материал]
+1

Кишечная палочка в воде зашкаливает, купаться запрещено - но турнир проводим. Страна чудес, город Житомир...
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 17:41:26, Сегодня [Материал]
0

Кишечная палочка - пофиг. Главное - коронавирус! Надеюсь, плыли в масках и соблюдали дистанцию.
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