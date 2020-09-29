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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 29 » 10:41:38

Под Житомиром внедорожник сбил велосипедистку, она скончалась в больнице

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Под Житомиром внедорожник сбил велосипедистку, она скончалась в больнице

 В пригороде Житомира внедорожник сбил велосипедистку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 сентября с. Дворец Житомирского района. Об этом "ЖЖ" сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, 43-летний житель Житомирского района, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил столкновение с велосипедисткой, 46-летней жительницей Бердичевского района", - говорится в сообщении.


В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована в Житомирскую областную клиническую больницу. К сожалению, вечером она умерла.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 УК Украины.
Тэги: дтп, велосипед
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