Двухколесное ДТП: в райцентре столкнулись мотоцикл и велосипед, есть погибшие

В Житомирской области мотоциклист сбил пожилую женщину на велосипеде. От травм, полученных в результате ДТП, пенсионерка скончалась в больнице. Как сообщает "Журналу Житомира
" пресс-служба ГУНП в Житомирской области, авария произошла в Черняхове 27 июля.
"Около 18:30 водитель мотоцикла "ИЖ", 22-летний житель района, двигаясь по райцентру, допустил наезд на велосипедиста, 74-летнюю местную жительницу, которая пыталась переехать автодорогу", - говорится в сообщении.
В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована в местную больницу. К сожалению, через несколько часов пенсионерка умерла
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Установление обстоятельств ДТП продолжается.