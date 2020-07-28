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Двухколесное ДТП: в райцентре столкнулись мотоцикл и велосипед, есть погибшие

Сегодня, 14:22:18 903 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Двухколесное ДТП: в райцентре столкнулись мотоцикл и велосипед, есть погибшие

 В Житомирской области мотоциклист сбил пожилую женщину на велосипеде. От травм, полученных в результате ДТП, пенсионерка скончалась в больнице. Как сообщает "Журналу Житомира" пресс-служба ГУНП в Житомирской области, авария произошла в Черняхове 27 июля.
 

"Около 18:30 водитель мотоцикла "ИЖ", 22-летний житель района, двигаясь по райцентру, допустил наезд на велосипедиста, 74-летнюю местную жительницу, которая пыталась переехать автодорогу", - говорится в сообщении. 


В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована в местную больницу. К сожалению, через несколько часов пенсионерка умерла

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Установление обстоятельств ДТП продолжается.
Тэги: дтп, велосипед
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