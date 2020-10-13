Аэропорт «Житомир» готов для осуществления международных перевозок – решение комиссии

«Как только мы получим пункт пропуска, то сможем осуществлять авиаперелеты. В связи с тем, что взлетно-посадочная полоса не удлинена, мы можем летать из аэропорта «Житомир», но с ограничениями. Да, из-за этого будет сложно привлечь другие авиакомпании, но взлетную полосу планируем доработать в 2021 году. Пассажиры пока не смогут летать и основная причина сейчас не в пункте пропуска, а в пандемии, потому что действуют ограничения. Теоретически, если бы мы получили пункт пропуска в начале лета и не было бы пандемии, то мы на своих самолетах могли бы отсюда осуществлять рейсы в Турцию, в Анталию, например, в Грузию могли бы летать, в Одессу. У нас есть самолет, который может взлетать и садиться с этой полосы - «Боинг» на 120 мест», - сказал Алексей Янчук.