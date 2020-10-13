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Аэропорт «Житомир» готов для осуществления международных перевозок – решение комиссии

Сегодня, 09:04:04 180 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Аэропорт «Житомир» готов для осуществления международных перевозок – решение комиссии

 Комиссия Кабмина осуществила обследование аэропорта «Житомир» и признала его готовым к открытию международного пункта пропуска через государственную границу.

Аэропорт имеет все условия для возможности открытия пункта пропуска и осуществления международных грузопассажирских перевозок, передает сайт Житомир инфо.
 

«По результатам комиссионного обследования аэропорта «Житомир» установлено наличие условий для проведения предусмотренных законодательством видов контроля. Комиссия считает целесообразным ходатайствовать перед Кабинетом Министров Украины об открытии международного пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения «Житомир» с постоянным режимом функционирования», - говорится в заключении.


Что дает статус «международный» объяснил Алексей Янчук, президент авиакомпании Yanair, для которой житомирский аэропорт является базовым.
 

«Как только мы получим пункт пропуска, то сможем осуществлять авиаперелеты. В связи с тем, что взлетно-посадочная полоса не удлинена, мы можем летать из аэропорта «Житомир», но с ограничениями. Да, из-за этого будет сложно привлечь другие авиакомпании, но взлетную полосу планируем доработать в 2021 году. Пассажиры пока не смогут летать и основная причина сейчас не в пункте пропуска, а в пандемии, потому что действуют ограничения. Теоретически, если бы мы получили пункт пропуска в начале лета и не было бы пандемии, то мы на своих самолетах могли бы отсюда осуществлять рейсы в Турцию, в Анталию, например, в Грузию могли бы летать, в Одессу. У нас есть самолет, который может взлетать и садиться с этой полосы - «Боинг» на 120 мест», - сказал Алексей Янчук.


Напомним, житомирский аэропорт находятся в долгосрочной аренде у компании Yanair. В октябре 2017 года взлетно-посадочную полосу аэропорта приняли в коммунальную собственность, чтобы получить средства от государства на реконструкцию полосы. Однако, город так и не получил средства. В августе 2020 года в Житомире состоялось заседание, во время которого снова поднимался вопрос расширения полосы аэропорта.
 

Выводы комиссии







Тэги: Житомир, аэропорт
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